Michael LoSapio levanta la mano durante una audiencia de nominación ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Washington, DC. ( AFP )

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la agencia federal encargada, entre otras funciones, de proteger la infraestructura electoral de Estados Unidos afirmó este jueves ante el Senado que no considera que la insurrección del 6 de enero de 2021 haya sido un "ataque".

Michael LoSapio, nominado para dirigir la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), respondió durante su audiencia de confirmación a preguntas del senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, quien ha cuestionado a otros nominados de Trump sobre la violencia del 6 de enero y las elecciones presidenciales de 2020, informó The Associated Press (AP).

"No, no creo que haya sido un ataque", respondió LoSapio cuando Blumenthal le preguntó si describiría de esa manera la violencia ocurrida en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

El nominado agregó: "No estaba involucrado en política. Sé lo que vi en las noticias", según AP.

La declaración ocurre mientras los republicanos buscan acelerar la confirmación de los nominados de Trump antes de que los demócratas asuman el control del Congreso a comienzos del próximo año, de acuerdo con la agencia.

Evita responder sobre las elecciones de 2020

Durante la misma audiencia, Blumenthal también preguntó a LoSapio quién ganó el voto popular en las elecciones presidenciales de 2020, una elección que Trump ha afirmado falsamente que ganó.

LoSapio evitó responder.

"No voy a responder a la pregunta sobre unas elecciones de hace seis años", dijo.

Posteriormente explicó que su "única participación" en esas elecciones fue votar por Trump, según reportó The Associated Press.

LoSapio es actualmente director de seguridad de la información de Palantir, una empresa dedicada a tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos.

CISA, en el centro de la disputa electoral

La CISA fue creada en 2018, durante la primera administración de Trump, y forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. La agencia tiene entre sus responsabilidades proteger infraestructura crítica del país, incluidos sistemas relacionados con las elecciones, además de presas, centrales nucleares, bancos y otras instalaciones.

Según AP, la agencia ha recibido reconocimiento de funcionarios electorales estatales y locales de ambos partidos, pero también se convirtió en blanco de críticas de Trump y sus aliados por sus esfuerzos para combatir la desinformación relacionada con las elecciones presidenciales de 2020 y la pandemia de coronavirus.

El primer director de la CISA, Chris Krebs, fue despedido por Trump después de que respaldara la declaración de funcionarios electorales que calificaron las elecciones de 2020 como "las más seguras de la historia estadounidense".

La agencia lleva casi dos años sin un director confirmado por el Senado.

Jen Easterly dejó el cargo cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y Nick Andersen asumió como director interino en febrero.

Otro nominado de Trump, Sean Plankey, se retiró en abril después de que su nominación quedara estancada, de acuerdo con AP.

Otros nominados han evitado la palabra "ataque"

LoSapio no es el primer nominado de Trump que evita utilizar la palabra "ataque" para referirse a la violencia del 6 de enero.

Durante una audiencia de confirmación en junio para convertirse en inspector general del Departamento de Justicia, Don R. Berthiaume reconoció que hubo "violencia en los terrenos del Capitolio", pero dijo que no sabía si utilizaría el término "ataque", informó The Associated Press.

Varios candidatos judiciales de Trump también han evitado describir de esa manera los hechos ocurridos durante sus respectivas audiencias de confirmación.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de LoSapio.