Logo del ICE es fotografiado en la manga de una camiseta que porta un agente. ( SHUTTERSTOCK )

El Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York busca reforzar la protección de los inmigrantes frente a los arrestos y las deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con dos proyectos de ley.

De aprobarse, las medidas restringirían la posibilidad de que la Policía y las cárceles municipales prolonguen la detención de una persona o avisen al ICE de su liberación.

Los dos proyectos, impulsados por la concejala Elsie Encarnación, presidenta del Comité de Inmigración, buscan cerrar lo que sus promotores consideran una laguna en las leyes de santuario de la ciudad, que han permitido la transferencia de 24 personas a las autoridades federales desde el Departamento Correccional de la ciudad entre el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de este año, según recoge el medio Gothamist que cita datos de la agencia.

La propuesta 1077-A se aplicaría al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), mientras que la 1078-A abarcaría al Departamento de Corrección, que administra las cárceles municipales.

Ambos textos establecen que, ante una solicitud de detención migratoria, las autoridades locales solo podrían prolongar la custodia de una persona o notificar su liberación si se presenta una orden de un juez o magistrado federal emitida para un fin ajeno a la aplicación de las leyes migratorias.

La agenda oficial del Concejo Municipal indica que ambos proyectos se discutirán este viernes 20 de noviembre, a las 10:00 a. m., hora de Nueva York, en el 250 Broadway, octavo piso, sala de audiencias. El comité también examinará cómo se están aplicando las leyes migratorias en la ciudad.

Las reglas vigentes

Nueva York es una de las ciudades de Estados Unidos consideradas santuario por sus leyes, que limitan la cooperación de las autoridades locales con los agentes federales de inmigración.

Según Gothamist, las normas vigentes establecen que, para atender una solicitud de detención migratoria, las autoridades federales deben presentar una orden judicial y la persona detenida debe haber sido condenada por un delito grave o violento, o figurar como posible coincidencia en una base de datos de detección de terrorismo.

Pese a esas restricciones, funcionarios penitenciarios han declarado ante el Concejo Municipal que en los últimos años las cárceles de la ciudad han entregado a decenas de personas a las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial, según el medio.

El Departamento de Corrección reportó 24 traslados a custodia federal entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, frente a 19 en el período anterior, según los datos de la agencia citados por Gothamist.

En una audiencia del Concejo celebrada en marzo, James Conroy, abogado principal del Departamento de Corrección, citó otra disposición de las leyes de santuario para explicar esos traslados. Según su interpretación, en determinadas circunstancias los funcionarios penitenciarios pueden compartir información con las autoridades federales de inmigración aun cuando estas carezcan de una orden judicial, informó el medio.