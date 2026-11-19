Fotografía que muestra un caballo con un carruaje este miércoles, en Central Park, Nueva York (Estados Unidos). ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este jueves una ley que prohíbe los paseos turísticos en carruajes tirados por caballos en la ciudad, una decisión que provocó una respuesta inmediata del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU, por sus siglas en inglés), que presentó una demanda ante un tribunal federal de Manhattan minutos después de la promulgación.

"Desde 1863, han sido una presencia habitual en Central Park, transportando a neoyorquinos y visitantes en paseos en carruajes por este emblemático paisaje. Nuestra ciudad ha cambiado. Y ahora es momento de que nuestras leyes también cambien", expresó Mamdani durante la firma.

El alcalde manifestó, además, su reconocimiento a los más de 200 neoyorquinos que actualmente forman parte de esta industria y aseguró que su administración tiene la responsabilidad de facilitar una transición justa y respetuosa para los trabajadores afectados.

Ley de Romanch

La legislación, denominada Ley de Romanch (Romanch's Law), pone fin a una actividad que se remonta a más de 160 años en la ciudad y establece que la industria de los carruajes tirados por caballos deberá desaparecer antes del verano de 2028. Asimismo, prohíbe de inmediato la emisión de nuevas licencias para operar este servicio e impide que los propietarios vendan sus caballos para utilizarlos en actividades de transporte turístico en otras ciudades o estados.

La normativa lleva el nombre de un turista de 18 años que murió en un accidente en junio pasado, luego de que un caballo que tiraba de un carruaje se asustara y provocara que la madre del joven saliera despedida. El adolescente sufrió heridas mortales al intentar socorrerla.

La iniciativa, impulsada durante años por organizaciones defensoras de los derechos de los animales, sostiene que utilizar caballos para tirar de carruajes en las calles de Nueva York representa una práctica perjudicial para los animales.

El Concejo Municipal aprobó la legislación el mes pasado con una mayoría suficiente para superar un eventual veto del alcalde.

Reacción del sindicato

La firma de la ley reavivó el enfrentamiento entre las autoridades municipales y el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100, que representa a los trabajadores de la industria de los carruajes, además de unos 40,000 empleados del sistema de autobuses y metro de Nueva York.

La organización había advertido que acudiría a los tribunales para bloquear la prohibición y cumplió su amenaza este jueves, al presentar una demanda junto con dos propietarios de carruajes y un conductor.

El presidente internacional del sindicato, John Samuelsen, afirmó que las protecciones anunciadas recientemente por Mamdani debieron incorporarse directamente en el texto de la legislación.

"Este proyecto de ley es una aberración inconstitucional", sostuvo Samuelsen, quien argumentó que la normativa despoja a los propietarios de los permisos municipales que adquirieron por cientos de miles de dólares, sin establecer una compensación económica obligatoria ni garantizar su pago.

También cuestionó que la legislación impida a los conductores vender sus caballos a operadores de paseos en carruajes de otras ciudades o estados donde esta actividad continúa siendo legal.

La demanda, presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que la ley discrimina a la industria de los carruajes de Central Park al prohibir sus operaciones mientras permite otras actividades comerciales con caballos, como la equitación y las carreras.

Los demandantes también alegan que la ciudad no garantiza una "compensación justa" a los propietarios y trabajadores que participaban en una actividad regulada y autorizada por el propio gobierno municipal.

"El enfoque de la ciudad puede resumirse en 12 palabras: perjudicar inmediatamente a los propietarios, ignorar los derechos de propiedad y los contratos, y quizás compensarlos", señala el documento judicial.

Plan de transición para los trabajadores

La Ley de Romanch también exige al gobierno municipal desarrollar un plan de asistencia para los aproximadamente 300 trabajadores vinculados a los paseos en carruajes.

Mamdani había adelantado que su administración contempla recomprar los 68 permisos municipales, conocidos como medallions, otorgados a los propietarios de los carruajes, cuyo valor individual ronda los 400,000 dólares.

El plan también incluiría un programa de capacitación laboral para conductores y empleados de los establos, con el propósito de facilitar su incorporación a otras actividades económicas una vez concluya la industria.

Sin embargo, el sindicato considera que estos compromisos no son suficientes y sostiene que deben quedar establecidos y garantizados en la legislación, especialmente en lo relacionado con la compensación a los afectados.