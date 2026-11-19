Elsa Espina Espinal, de 55 años, y Wilgen Elias Severino Tatis, de 66. ( TOMADAS DE REDES SOCIALES )

A dos semanas de las muertes de los dominicanos Wilgen Elías Severino Tatis y Elsa Espina Espinal en el interior de un apartamento en East Harlem, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) no ha informado públicamente de arrestos en relación con el caso, mientras la investigación sigue su curso.

Severino Tatis, de 66 años, y Espina Espinal, de 55, fueron hallados muertos la noche del 5 de noviembre en un apartamento del complejo residencial Gaylord White Houses, en East Harlem.

Según informó la Policía a amNewYork, los agentes del Precinto 23 acudieron al apartamento tras una llamada al 911 y encontraron a ambos con heridas de bala en la cabeza. Los dos fueron declarados muertos en el lugar.

Espina Espinal trabajaba como cuidadora a domicilio y llevaba cuatro años atendiendo a Severino Tatis, según contó un sobrino del anciano a NY1. El familiar indicó al medio que su tío había sufrido un derrame cerebral y tenía problemas de circulación, por lo que rara vez salía de casa.

Las autoridades neoyorquinas investigan el caso como un doble homicidio.

El congresista Adriano Espaillat informó la semana pasada que mantiene contacto con la comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, para dar seguimiento al caso y "procurar que se realice una investigación exhaustiva" que lleve a los responsables a responder ante la justicia.

El hallazgo

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el periódico Daily News, una vecina descubrió los cuerpos antes de las 8:34 p.m. del jueves 5 de noviembre, tras acudir al apartamento y encontrar la puerta sin seguro.

Severino Tatis fue hallado con las manos atadas con un cable de extensión y una herida de bala en la cabeza, mientras que Espina Espinal yacía a su lado con una herida de bala en la parte superior de la cabeza.

La mujer tenía un cable de extensión enrollado alrededor de la muñeca izquierda, aunque sus manos no estaban completamente atadas, señalaron las fuentes.

El hallazgo se produjo después de que la agencia para la que trabajaba Espina Espinal intentara comunicarse con ella al notar que no había acudido a la vivienda de otro paciente al que debía atender.

Ante la falta de respuesta, la agencia contactó a uno de sus hijos. Él tenía el número de teléfono de una vecina de Severino Tatis, quien se dirigió al apartamento y encontró los cuerpos.

Hipótesis de robo

Tras el hallazgo de los cuerpos, una fuente policial indicó a amNewYork que los detectives investigaban si una o varias personas habían intentado robarle a Severino Tatis y si Espina Espinal fue atacada al interrumpir el presunto robo.

Quienes tengan información sobre el doble homicidio pueden llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS o, para recibir atención en español, al 888-57-PISTA. También pueden enviar información a través de [crimestoppers.nypdonline.org](https://crimestoppers.nypdonline.org/) o mediante [@NYPDTips en X](https://x.com/NYPDTips). Las llamadas y los mensajes son confidenciales.

Una vigilia para pedir justicia

el pasado 11 de noviembre, amigos, familiares y conocidos de las víctimas se reunieron en East Harlem para celebrar una vigilia de oración en su memoria y pedir justicia por ambos, a quienes recordaron como víctimas de la violencia armada.

"¡ESTAMOS PIDIENDO JUSTICIA! Estamos pidiendo respuestas, rendición de cuentas y una investigación exhaustiva. Rezamos para que los responsables sean identificados y llevados ante la ley. Nunca debemos permitir que estas vidas se conviertan en nombres olvidados u otra estadística", escribió en Instagram el obispo Boyde Y. Singletary.

Durante la vigilia, familiares de Espina Espinal dijeron que hasta ese momento no se les había informado de ningún arresto y que seguían en contacto con los detectives a cargo del caso, según un video que la dominicana Johandry Jiménez compartió en sus redes sociales.