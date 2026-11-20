l alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( AFP )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante un partido de fútbol informal contra periodistas que cubren las actividades de la Alcaldía, por lo que deberá utilizar una bota ortopédica durante las próximas semanas.

El funcionario, de 35 años, llegó el viernes a una rueda de prensa apoyado en muletas. Al ser preguntado sobre la lesión, explicó que ocurrió durante el encuentro disputado la noche del jueves.

Mamdani atribuyó lo sucedido, en parte, a que no realizó los ejercicios de calentamiento antes de comenzar a jugar. "No estiré", reconoció.

Pese al incidente, el alcalde, quien es aficionado al fútbol, contó que logró anotar un gol poco después de entrar al terreno de juego, aunque admitió que olvidó que ya tenía 35 años.

Pronóstico y recuperación

También destacó que su equipo terminó imponiéndose al conjunto de periodistas.

Mamdani explicó que deberá llevar la bota ortopédica entre seis y ocho semanas y estimó que podría volver a jugar fútbol dentro de unos nueve meses.

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