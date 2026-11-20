Hombre detenido, con las manos esposadas a la espalda, en prisión. ( SHUTTERSTOCK )

La Policía de Nueva York arrestó el jueves a Félix Núñez, de 29 años, acusado de apuñalar mortalmente a Isaiah Davis, de 28, cuando este intentó intervenir en una discusión entre el sospechoso y una amiga, mientras paseaban con su perro en Brooklyn, informaron las autoridades este viernes.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:24 de la madrugada del martes 17 de noviembre, cerca del número 53 de Wyona Street. Agentes del precinto 75 acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre una agresión en curso.

Al llegar, los agentes encontraron a Davis con múltiples heridas de arma blanca en el torso. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital Brookdale, donde fue declarado muerto.

Los primeros reportes de medios locales, que citaban fuentes policiales, apuntaban a que el apuñalamiento pudo haber ocurrido durante un intento de robo. Según la versión posterior de los investigadores, Davis fue apuñalado después de intentar intervenir en la discusión.

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"Un hombre maravilloso"

"Era un hombre que intentó ayudarme cuando ese hombre me atacó e intentó llevarse a mi perro. Era un hombre maravilloso", dijo al New York Daily News la dueña del perro, quien describió a Davis como su amigo y compañero de trabajo.

"No sé por qué intentó llevarse mi perro", añadió la mujer, que decidió ocultar su nombre, al referirse al sospechoso.

Agentes de la unidad de órdenes de arresto de la Policía de Nueva York detuvieron a Núñez en su domicilio, en el vecindario de Cypress Hills. Detectives del precinto 75 lo interrogaron y luego Núñez fue acusado de asesinato y posesión ilegal de un arma.

"Espero que vayas a la cárcel por esto", dijo la madre de Davis al New York Daily News antes del arresto de Núñez. "Dios verá cada cosa que hiciste porque te llevaste a un ángel de este planeta, y deberías pudrirte en la cárcel por esto. Pudrirte en la cárcel", agregó la mujer de 59 años.

Según amNewYork, que cita fuentes familiarizadas con la investigación, Núñez registra 10 arrestos previos desde 2014, entre ellos por conducir bajo los efectos del alcohol, agresión, violencia doméstica, desacato penal, daños a la propiedad y robo.