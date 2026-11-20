Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 2026. ( EFE )

La ciudad de Nueva York anunció la demolición controlada del edificio contiguo al inmueble de tres pisos que se desplomó la semana pasada, dejando ocho muertos y casi una veintena de heridos en Brooklyn.

El gobierno municipal tomó la decisión después de que la estructura del edificio, ubicado en el número 1323 de la avenida Flatbush, quedara gravemente dañada.

La decisión fue anunciada el miércoles, a una semana del derrumbe, por el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB), luego de que un equipo de ingenieros evaluara el estado del inmueble y determinara que presenta una inestabilidad estructural que impide repararlo de forma segura, por lo que la demolición es la única alternativa viable.

"Dada la peligrosa condición del edificio y la necesidad imperiosa de asegurarnos de que nadie más resulte herido, ordenar la demolición controlada y segura del edificio es la única opción disponible", afirmó el comisionado del DOB, Ahmed Tigani, en un comunicado.

Mientras se prepara la intervención, la ciudad estableció un perímetro de seguridad cercado alrededor del edificio. Antes de comenzar la demolición, los equipos municipales tienen previsto reforzar la propiedad vecina, situada en el número 1325 de la avenida Flatbush, con el propósito de protegerla durante los trabajos.

Las autoridades no informaron la fecha para el inicio de las operaciones.

Los daños

El inmueble sufrió daños considerables cuando el edificio de apartamentos situado en el número 1321 se desplomó sobre un sitio de construcción adyacente. Aunque todavía se investiga la causa del siniestro, sus efectos continúan sintiéndose en los edificios cercanos y entre las familias que tuvieron que abandonar sus hogares sin una fecha para el regreso.

El Departamento de Edificios de la ciudad indicó que las condiciones del edificio han empeorado desde el colapso del inmueble vecino, sobre todo porque una parte de su estructura quedó expuesta a las inclemencias del clima, mientras que el deterioro progresivo ha elevado los riesgos para cualquier persona que intente ingresar.

Tras la evaluación, los ingenieros determinaron que permitir el acceso de trabajadores para instalar soportes provisionales supondría poner sus vidas en peligro. En ese sentido, también se descartó, al menos por el momento, la posibilidad de que los antiguos ocupantes ingresen al inmueble para recuperar sus pertenencias.

Según las autoridades, los pisos del edificio están inestables y existe contaminación por asbesto, un material cuya presencia requiere precauciones especiales. Estas condiciones impiden el retorno de los inquilinos.

El siniestro

Ocho personas murieron y al menos 17 resultaron heridas tras el colapso de un inmueble ocurrido la tarde del pasado miércoles 11 de noviembre en el barrio de Flatbush, en Brooklyn.

El edificio, de aproximadamente 96 años de antigüedad, albergaba un establecimiento comercial en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores. Su colapso provocó una amplia movilización de los servicios de emergencia y obligó a restringir el acceso a varias calles cercanas.

Hasta la fecha, la emergencia también mantiene desplazadas a las personas que vivían en los edificios afectados. Según la ciudad, los inquilinos están alojados en hoteles con el apoyo de la Cruz Roja Americana. Esa asistencia está garantizada, por lo menos, hasta finales de noviembre, según recoge El Diario NY.

Inspección de más de 160 obras

De acuerdo con el medio, el Departamento de Edificios amplió las inspecciones a más de 160 obras vinculadas con las empresas y las personas que participaron en el proyecto de desarrollo contiguo.

La revisión busca examinar otros sitios asociados con los involucrados, aunque el anuncio no detalla posibles infracciones ni anticipa conclusiones sobre las responsabilidades en el colapso.