Momento en que agentes del ICE mantienen sentado sobre el pavimento al dominicano Óscar Belgal. ( CAPTURA DE VIDEO SUBIDO A RR SS )

La concejala de Nueva York de origen dominicano Carmen de la Rosa pidió al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que explique a los residentes, en el momento en que ocurren los incidentes, cuál es su papel cuando intervienen agentes del ICE. El reclamo surgió durante una audiencia del Concejo Municipal en la que se discutió la actuación policial tras el tiroteo en el que resultó herido el dominicano Oscar Belgal, en Marble Hill.

De la Rosa, cuyo distrito abarca ese sector, cuestionó cómo se percibió el despliegue policial frente al hospital donde Belgal recibía tratamiento. Según el medio Documented, los agentes colocaron barreras metálicas para apartar a las personas reunidas en el lugar y dejar espacio para los vehículos del hospital.

Los vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también pudieron salir sin impedimentos, señala el medio.

"Solo quiero decirles que, en mi opinión, aunque todos ustedes intentaban proteger la seguridad pública, eso no es lo que se percibe", dijo la concejala durante la audiencia, según Documented.

La concejala respondió así a lo expuesto por Michael Gerber, subcomisionado de Asuntos Legales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que defendió la acción de los agentes del departamento como una forma de evitar lo que ha ocurrido en otras ciudades tras la intervención del ICE.

"Les imploro que encuentren la manera de comunicar claramente a los neoyorquinos cuál es el papel del NYPD cuando ocurren estos incidentes, y no solo al final de la noche, cuando el jefe de policía baja a revisar los antecedentes penales", agregó.

"A quienes creen que no deberíamos haber hecho eso, les pregunto: si no lo hacemos, si simplemente nos desentendemos, ¿cómo termina esta historia? Hemos visto lo que sucede en otras ciudades", dijo Gerber al Ayuntamiento, refiriéndose a otras operaciones de control migratorio, incluidas las de Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados por agentes del ICE.

Durante la audiencia, varios concejales advirtieron que la percepción de que la policía colabora con el ICE puede deteriorar la confianza de los residentes en las autoridades locales.

Belgal resultó herido el 8 de octubre, cuando agentes del ICE lo rodearon y dispararon en Marble Hill. Según sus abogados, el dominicano regresaba a casa con su hijo de cinco años después de ir a un McDonald´s.

El Concejo debate límites a la colaboración con el ICE

El intercambio entre De la Rosa y Gerber ocurrió en medio de una sesión del Concejo Municipal en la que se discutió tres proyectos para reforzar las protecciones de Nueva York como ciudad santuario, entre ellos uno busca fortalecer la capacitación de los empleados municipales sobre las leyes de santuario.

Los otros dos, propuestos por la concejala Elsie Encarnación, buscan impedir que la Policía y el Departamento Correccional, respectivamente, prolonguen la detención de una persona a solicitud del ICE sin una orden judicial.

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Gerber dijo que respalda la propuesta relativa al NYPD y aseguró que el departamento lleva diez años sin aceptar una solicitud de detención del ICE.

La comisionada de Asuntos de Inmigración, Faiza Ali, señaló que la administración del alcalde Zohran Mamdani comparte el objetivo de las iniciativas y que sigue revisándolas con el departamento legal de la ciudad.

El Departamento Correccional no asistió a la audiencia, según Documented. De acuerdo con una auditoría de la Alcaldía citada por el medio, esa agencia transfirió a 24 personas a la custodia del ICE durante el último año fiscal.