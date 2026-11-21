Una tubería con columnas de vapor se ve en una calle del centro de Manhattan el 21 de noviembre de 2023 en la Nueva ciudad de York, Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Nueva York se prepara para un episodio de fuertes lluvias y ráfagas de viento a partir de este domingo, debido a un sistema de tormentas que avanza hacia el área triestatal y que podría complicar los desplazamientos previos a la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

El fenómeno meteorológico se está desarrollando frente a las costas de Florida y Georgia y, según los pronósticos, podría alcanzar brevemente la categoría de tormenta tropical o depresión tropical mientras se desplaza hacia el norte por la costa este de Estados Unidos.

Este sábado, la ciudad disfrutará de condiciones mayormente soleadas, con temperaturas máximas en torno a los 65 grados Fahrenheit, unos 18 grados Celsius, aproximadamente 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, se espera que las nubes comiencen a cubrir la región durante la noche y que las precipitaciones lleguen alrededor del mediodía del domingo.

Condiciones climáticas adversas

Las condiciones empeorarán rápidamente a medida que avance la jornada, con temperaturas máximas cercanas a los 60 grados Fahrenheit (16 grados Celsius). Los meteorólogos prevén que las lluvias alcancen su mayor intensidad durante la noche, especialmente a partir de las 5:00 de la tarde, y se prolonguen hasta aproximadamente la medianoche.

Algunas zonas podrían acumular hasta tres pulgadas de lluvia, con riesgo de inundaciones repentinas antes de que las precipitaciones comiencen a disminuir el lunes.

Las autoridades también advirtieron que la acumulación de hojas caídas podría obstruir los desagües pluviales y provocar inundaciones en calles, autopistas, pasos a desnivel y otras zonas bajas.

"Realicen sus diligencias y regresen a casa durante la mañana y las primeras horas de la tarde, mientras las condiciones permanezcan mayormente secas", recomendó NYC Emergency Management, la agencia municipal de gestión de emergencias, a través de sus redes sociales.

La institución señaló que la noche del domingo será el período más complicado para viajar, por lo que aconsejó a quienes tengan previsto conducir o tomar un vuelo para las festividades que salgan con anticipación y contemplen posibles retrasos.

También anticipó ráfagas de viento durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes, mientras que las lluvias comenzarían a desaparecer durante la tarde de ese día.

La agencia advirtió, además, sobre posibles retrasos en los vuelos programados para el domingo y el lunes.

Recomendaciones para los viajeros

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exhortó a los residentes que tengan previsto viajar antes del feriado a tomar precauciones y disponer de tiempo adicional para sus desplazamientos.

"Queremos que todos los neoyorquinos que viajen antes del feriado de Acción de Gracias lo hagan de manera segura, y alentamos a todos a disponer de tiempo adicional para sus traslados y estar preparados para las fuertes lluvias y las ráfagas de viento", expresó.

Después del paso del sistema de tormentas, las temperaturas volverán a descender. Para el martes y el miércoles se esperan máximas en torno a los 40 grados Fahrenheit (entre 4 y 9 grados Celsius).

No obstante, las lluvias podrían regresar el jueves, coincidiendo con la celebración del Día de Acción de Gracias, lo que podría afectar las condiciones meteorológicas durante el tradicional desfile de Macy's en Nueva York.