Fotos compartidas de Oscar Belgal durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADA DE LAS RR SS )

El dominicano Oscar Belgal, de 28 años, permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramita su caso migratorio, luego de que un juez federal rechazara el viernes la solicitud de liberación presentada por sus abogados, informó la agencia de noticias Associated Press.

En su fallo escrito, el juez de distrito Héctor González reconoció que los agentes pudieron haber cometido un error al notificarle a Belgal la orden de arresto antes de entregarle la citación para comparecer ante el tribunal de inmigración. Sin embargo, consideró que se trató de un error técnico que no ameritaba su liberación.

"Inconcebible"

Los abogados de Belgal sostuvieron que los agentes carecían de una orden de arresto válida y que no se identificaron antes de acercarse a su vehículo, romper una ventanilla y disparar varias veces hacia el interior.

También alegaron que, al emplear fuerza excesiva e irrazonable durante el arresto, los agentes vulneraron los derechos procesales de Belgal.

González rechazó el argumento de que los agentes carecían de una orden de arresto válida. También señaló que la solicitud de liberación no era la vía adecuada para examinar la alegación de uso excesivo de la fuerza.

"Es inconcebible que el Sr. Belgal tenga que soportar otro día detenido, separado de su familia, especialmente teniendo en cuenta todo lo que ya ha sufrido", declaró en un comunicado The Legal Aid Society, la organización de asistencia jurídica sin fines de lucro que representa al dominicano.

El juez indicó que Belgal aún puede pedir al tribunal de inmigración que lo deje en libertad bajo fianza.

Belgal resultó herido el 8 de octubre, cuando agentes del ICE dispararon al menos siete veces contra su vehículo en Marble Hill Avenue, cerca de West 225th Street, en el Bronx. Su hijo de cinco años se encontraba en el asiento trasero cuando los agentes abrieron fuego.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Belgal utilizó el vehículo como arma al acelerar hacia los agentes que intentaban detenerlo. Según la versión oficial, los agentes desconocían que el menor estaba dentro del vehículo.

El tiroteo desató protestas y reavivó las críticas contra la presencia del ICE en Nueva York y sus métodos de actuación, que sus detractores califican de excesivamente agresivos.

De acuerdo con las autoridades, Belgal ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2021. Unos dos años después, fue arrestado por robo y otros cargos. Se declaró culpable de hurto mayor y fue condenado a libertad condicional. En 2025 fue arrestado nuevamente, esta vez por presuntamente intentar vender sustancias controladas. Ese caso sigue pendiente.

Por su parte, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó en una rueda de prensa que Belgal estaría vinculado a la pandilla callejera Trinitarios y que podría tener conocimiento directo o indirecto del tiroteo contra un agente federal de Aduanas y Protección Fronteriza ocurrido el año pasado en Fort Washington Park, en Manhattan.