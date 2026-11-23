Choque de autobuses en Ohio. ( TOMADA DE X )

Dos conductores de autobuses de transporte público murieron y otras nueve personas resultaron heridas luego de que dos unidades chocaran de frente durante la hora pico de la mañana del lunes en Columbus, Ohio, en un accidente en el que también estuvo involucrado un tercer vehículo.

El choque ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en el norte de la ciudad, cuando dos autobuses de la Autoridad de Tránsito del Centro de Ohio (COTA, por sus siglas en inglés) colisionaron, informó la Policía de Columbus.

"Los primeros indicios apuntan a que uno de los autobuses, por razones desconocidas, cruzó una doble línea amarilla y chocó de frente con el otro autobús", explicó el sargento policial Joseph Albert.

COTA identificó a los conductores fallecidos como Richard Terry, de 53 años, y Paul Copeland, de 60. Ambos trabajaban para la entidad desde 2012 y 2008, respectivamente.

"Nos entristece profundamente la trágica pérdida de Richard y Paul, dos valiosos miembros de nuestra familia COTA que dedicaron sus carreras a servir a nuestra comunidad", expresaron en un comunicado conjunto Monica Tellez-Fowler, presidenta y directora ejecutiva de la entidad, y Tyson Brown, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 208.

La Policía informó que uno de los conductores murió en el lugar del accidente, mientras que el otro fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde posteriormente falleció.

Otras nueve personas, entre pasajeros de los autobuses y ocupantes del tercer vehículo involucrado, fueron trasladadas a centros médicos de la zona. Todas se encontraban estables y sus heridas no representaban un peligro para sus vidas, según las autoridades.

El sargento Albert indicó que ningún peatón resultó herido.

La presidenta del Ayuntamiento de Columbus, Shannon Hardin, y la concejala Lourdes Barroso de Padilla, quien preside el comité de servicios públicos y transporte, calificaron el accidente de «desgarrador».

Reacciones oficiales

"Nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por el accidente del lunes, especialmente a los seres queridos de las víctimas mortales. Mientras intentamos comprender cómo ocurrió esta tragedia, no debemos olvidar las vidas perdidas ni a las familias que las llorarán justo cuando se acercan las fiestas navideñas", expresaron en un comunicado.

COTA informó que colabora con los investigadores para determinar las causas del accidente y que ofrece apoyo psicológico a los empleados afectados. Como parte del proceso de duelo, algunos operadores fueron relevados de sus funciones el lunes.

La entidad también pidió comprensión ante posibles cancelaciones y retrasos en el servicio de transporte.