Una patrulla de el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un agente fuera de servicio del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) disparó contra su novia la mañana del domingo y luego se disparó a sí mismo, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con los medios neoyorquinos, el tiroteo ocurrió antes de las 8:00 de la mañana en un edificio de apartamentos ubicado en el número 2761 de la avenida Sedgwick, en El Bronx.

La mujer también es miembro del NYPD, según destacan los medios.

Lo que pasó

Según fuentes policiales, el disparo no alcanzó a la mujer, pero el hombre, de 37 años, sufrió una herida de gravedad al dispararse a sí mismo.

El hombre fue hallado inconsciente y sin responder a estímulos, con una herida de bala autoinfligida, según fuentes consultadas por los medios.

El agente fue trasladado al hospital St. Barnabas en estado crítico. Hasta el momento, no se ha informado sobre su fallecimiento.

Según las autoridades, un niño se encontraba presente en el momento del tiroteo, pero no resultó herido. El menor fue trasladado a un hospital para ser evaluado.

Los registros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) muestran que dos pacientes fueron trasladados desde el lugar de los hechos después de que los equipos de emergencia respondieran a un reporte de tiroteo en la dirección de Sedgwick Avenue, según recoge ABC7 News.

Un residente de la zona contó a amNewYork que escuchó a la mujer decirles a los policías, en español, que ya no quería continuar la relación con el agente.

"Ya no quería estar con él. Sacó una pistola y me disparó", habría expresado la mujer, según el testimonio del vecino.