Imagen del impacto de la Torre 1 el 11 de septiembre de 2001. ( ARCHIVO/AP )

El portal de acceso público a documentos sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York ha recibido más de 11 millones de visitas únicas en sus primeros dos meses de funcionamiento, mientras la administración del alcalde Zohran Mamdani continúa divulgando archivos sobre la calidad del aire y los riesgos tóxicos a los que estuvieron expuestos los rescatistas, sobrevivientes y residentes de la zona de la Zona Cero.

La ciudad incorporó recientemente otros 84,000 documentos a la plataforma, elevando a más de 440,000 las páginas disponibles para consulta pública, según informó el Daily News.

El portal, habilitado en septiembre pasado, coincidiendo con el 25 aniversario de los ataques terroristas, reúne información que durante años permaneció fuera del alcance del público y que podría ayudar a esclarecer qué sabían las autoridades municipales sobre los peligros ambientales posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas.

"Después de los horribles ataques terroristas del 11 de septiembre y las devastadoras consecuencias para la salud que siguieron, los neoyorquinos de los cinco condados exigieron transparencia a su gobierno, pero recibieron silencio", expresó Mamdani en un comunicado.

El alcalde afirmó que la publicación de los archivos responde al compromiso de ofrecer información a las personas que llevan décadas esperando respuestas.

"Más de 11 millones de visitas y 440,000 páginas después, nuestro trabajo no ha terminado", agregó, al asegurar que la ciudad continuará divulgando documentos para que los sobrevivientes, socorristas y familiares tengan acceso a la información que necesitan.

Para desarrollar y mantener la plataforma, Mamdani incluyó 34 millones de dólares en el presupuesto municipal del año fiscal 2027.

Documentos clave para las víctimas

Entre los archivos más buscados figura el denominado "Memorando Harding", elaborado en octubre de 2001, que evidencia la preocupación de las autoridades municipales por la posible exposición de miles de socorristas y sobrevivientes a sustancias tóxicas en la Zona Cero.

También están disponibles pruebas de calidad del aire y otros estudios relacionados con las condiciones ambientales posteriores a los atentados.

Los documentos tienen especial importancia para quienes trabajaron en las labores de recuperación de los escombros o estuvieron en la zona durante los meses posteriores al ataque, pues pueden servir como prueba de presencia en el lugar para solicitar su incorporación al Programa de Salud del World Trade Center y al Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de Septiembre.

Ambos programas federales ofrecen atención médica y asistencia económica para cubrir gastos relacionados con enfermedades vinculadas a la exposición a sustancias tóxicas tras los atentados.

Benjamin Chevat, director ejecutivo de 9/11 Health Watch, organización que demandó a la ciudad para conseguir la divulgación de estos archivos, sostuvo que el interés por conocer su contenido demuestra que las consecuencias de la tragedia siguen vigentes un cuarto de siglo después.

"Claramente, incluso después de 25 años, existe un enorme interés en estos documentos y en lo que pueden decirnos sobre los peligros que enfrentaron los socorristas y residentes, así como sobre la respuesta de la ciudad ante esos riesgos", expresó.

Chevat advirtió que los archivos publicados hasta ahora representan solo una pequeña parte de los documentos que esperan que la administración municipal divulgue durante los próximos meses.

Por su parte, Steven Banks, asesor jurídico de la Corporación de Nueva York, señaló que esta tercera entrega representa otro avance en el compromiso de ofrecer a los ciudadanos información completa sobre la respuesta municipal después del 11-S.

Décadas de reclamos por información

En los tres meses posteriores a los atentados, la ciudad recopiló, digitalizó y archivó documentos relacionados con el ataque y sus consecuencias, incluidos registros sobre la calidad del aire. Posteriormente, los archivos fueron enviados a una compañía de seguros llamada Captive para su custodia, ante posibles litigios.

Sin embargo, años después, cuando numerosos socorristas y sobrevivientes comenzaron a desarrollar enfermedades relacionadas con su exposición en la Zona Cero, surgieron reclamos para conocer qué información tenía el gobierno municipal sobre los riesgos y desde cuándo estaba al tanto.

Durante las tres administraciones municipales anteriores a la de Mamdani, las autoridades alegaron que no podían localizar los registros, debido a que habían sido enviados a Captive.

Las consecuencias sanitarias han sido devastadoras. Se estima que unos 6,000 socorristas, sobrevivientes y voluntarios han muerto por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre durante los últimos 25 años, una cifra que duplica las muertes ocurridas durante los propios atentados.

El Registro de Salud del World Trade Center, del Departamento de Salud de Nueva York, sitúa en 9,000 el número de fallecimientos asociados a enfermedades relacionadas con el 11-S.

Hasta julio pasado, más de 145,000 personas se habían inscrito en el Programa de Salud del World Trade Center. De ese total, aproximadamente 81,000 tenían alguna condición médica certificada vinculada a la exposición a las sustancias tóxicas.

"La tragedia del 11 de septiembre no terminó ese día y, 25 años después, los neoyorquinos todavía viven con sus devastadoras consecuencias", manifestó Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal.

La funcionaria señaló que decenas de miles de residentes han sufrido enfermedades graves relacionadas con las condiciones tóxicas en el Bajo Manhattan y que muchas familias han perdido a sus seres queridos.

Como parte del acuerdo alcanzado con 9/11 Health Watch, la ciudad también se comprometió a cubrir los costos legales de la organización y colaborar plenamente con una investigación en curso del Departamento de Investigación municipal (DOI), destinada a determinar qué conocían las autoridades sobre las sustancias tóxicas liberadas tras la destrucción de las Torres Gemelas.

Además, el gobierno municipal acordó promover la participación en la próxima cohorte de investigación juvenil del Programa de Salud del World Trade Center, que estudiará las enfermedades que podrían haberse desarrollado entre quienes eran menores de edad o se encontraban en el vientre materno durante el período posterior a los atentados.