Hong Kong - 19 de mayo de 2024- Un primer plano de un ´honor al viento´ mahjong con caracteres chinos ´Gordo´ que se traduce como ´Prosperidad´, colocado encima de un montón de azulejos barajados. Disparo con profundidad de visión. ( SHUTTERSTOCK )

El crecimiento del mahjong en Estados Unidos ha reavivado un debate entre quienes disfrutan de su versión estadounidense y miembros de la comunidad chinoamericana que consideran que la popularización del juego está dejando en segundo plano sus raíces culturales.

Aunque ambas modalidades comparten el uso de fichas, el mahjong estadounidense incorpora reglas propias y diseños modificados que, para los seguidores de la versión tradicional china, hacen que el juego resulte prácticamente irreconocible.

Según un reportaje del New York Times, la popularidad de esta adaptación ha impulsado una industria multimillonaria y ha extendido su práctica a hogares, bibliotecas, bares, cruceros y clubes de juego en todo el país. El año pasado, las búsquedas de clubes de mahjong en Yelp aumentaron más de un 4,000 %.

Sin embargo, el fenómeno también ha provocado cuestionamientos sobre la comercialización de un juego con profundas raíces en la cultura china, especialmente por parte de estadounidenses de ascendencia asiática que consideran que su historia no recibe el reconocimiento que merece.

Una de las principales críticas se dirige a empresas que comercializan juegos de fichas de diseño exclusivo, algunos con precios cercanos a los 400 dólares, que sustituyen los caracteres y símbolos tradicionales chinos por imágenes occidentales, como botas de vaquero y palmeras.

"Existe la sensación de que este es un juego que pertenece a mi cultura, pero parece que de repente nos lo están quitando", expresó Nicole Wong, escritora y fundadora de The Mahjong Project, una iniciativa dedicada a documentar la historia del juego.

Dos versiones, una misma tradición

El mahjong surgió en China durante el siglo XIX, en espacios de juego y apuestas, y comparte algunas similitudes con el gin rummy. Su nombre proviene de "moziang", la pronunciación shanghainesa de la palabra gorrión, posiblemente en referencia al sonido que producen las fichas al mezclarse.

Con el paso del tiempo aparecieron numerosas variantes, entre ellas el mahjong japonés o riichi y el filipino.

Su llegada a Estados Unidos se produjo durante la década de 1920, impulsada por Joseph Park Babcock, representante de la petrolera Standard Oil. Pese a las restricciones migratorias que impedían la entrada de gran parte de los inmigrantes chinos, el juego ganó popularidad y los conjuntos de fichas se convirtieron en uno de los principales productos de exportación de China hacia el mercado estadounidense.

En 1937, un grupo de mujeres judías estadounidenses fundó la Liga Nacional de Mah Jongg y estableció un sistema estandarizado basado en tarjetas de combinaciones, que dio origen a la modalidad estadounidense que se practica actualmente.

Esta versión encontró un espacio importante en las comunidades judías del país y se transmitió durante generaciones como una actividad social y familiar.

Para sus seguidores, por tanto, el mahjong estadounidense también tiene una historia de varias décadas en el país y representa una adaptación cultural que ha evolucionado con el tiempo.

Johni Levene, administradora del popular grupo de Facebook "Mah Jongg, That's It!", explicó que las diferencias entre ambas comunidades han generado discusiones frecuentes.

"La comunidad más tradicional se ha molestado mucho porque el mahjong estadounidense está dominando la narrativa. Muchos jugadores estadounidenses ni siquiera saben que existe otra versión", señaló.

El debate por los diseños y la apropiación cultural

Las tensiones se hicieron más visibles alrededor de 2021, cuando la empresa The Mahjong Line recibió fuertes críticas por comercializar fichas con diseños alternativos a los tradicionales.

Sus fundadoras afirmaron entonces que las ilustraciones originales de las fichas chinas, aunque eran hermosas, resultaban demasiado similares entre sí y necesitaban una actualización respetuosa.

Algunos de sus diseños reemplazaban los tradicionales símbolos de bambú por la palabra "BAM!", las monedas por burbujas y las flores por sacos de harina.

La reacción en internet obligó a la compañía a disculparse. Posteriormente, incorporó información sobre la historia del juego en su página web, aunque mantuvo los diseños cuestionados.

Kate LaGere, una de las cofundadoras, afirmó que la controversia tuvo un impacto emocional en las integrantes de la empresa y defendió que la evolución de los diseños forma parte de la historia del mahjong y de la diversidad cultural estadounidense.

La compañía sostiene que no existe una rivalidad entre las modalidades estadounidense y asiática, sino un crecimiento paralelo de ambas comunidades.

Otra controversia surgió este año alrededor de Oh My Mahjong, una empresa estadounidense cuyos comentarios sobre el uso del juego como parte de una experiencia de hospitalidad y entretenimiento generaron críticas entre algunos estadounidenses de origen asiático.

Su fundadora, Megan Jett Trottier, defendió que siempre ha procurado respetar la cultura de la que procede el juego. Explicó que ha viajado varias veces a China, donde se fabrican sus productos, y que incluye sobres rojos tradicionales en los pedidos como homenaje al Año Nuevo Lunar.

Aunque su empresa comercializa fichas con diseños contemporáneos, aseguró que mantiene los elementos culturales esenciales del juego.

"Hay personas que no conocen las raíces del mahjong, y eso es terrible", reconoció.

No todos los estadounidenses de ascendencia china comparten las críticas. Raymon Cheng, de 37 años, quien creció en Nueva York y reside en Virginia, dijo sentirse orgulloso de que el juego haya alcanzado tanta popularidad en el país, aunque la versión más extendida sea diferente a la que practicaba con su familia.

"Las culturas se transmiten y se adaptan", expresó.

El interés por recuperar el juego tradicional

En algunas comunidades, el auge de la modalidad estadounidense también está despertando curiosidad por aprender la versión china.

Rob Ollander-Krane, cuya madre jugaba mahjong estadounidense en Illinois, comenzó a enseñar la modalidad tradicional en Palm Desert, California. Según explicó, considera que esta última es más fácil de aprender y permite una mayor interacción social, aunque su sistema de puntuación es más complejo.

En los últimos tres años, estima que él y un amigo han enseñado a unas 1,200 personas a jugar mahjong chino.

Mientras tanto, la popularidad de la modalidad tradicional también se refleja en torneos como el celebrado recientemente en Monterey Park, California, que reunió a cientos de participantes, en su mayoría estadounidenses de ascendencia china.

La competencia comenzó con 322 jugadores y terminó con una ronda final de cuatro participantes. El ganador fue Kam Chuen Kwok, de 75 años, un jubilado que creció en Hong Kong y recibió un trofeo y un premio de 3,000 dólares.

El evento contó con el respaldo de TVB, una cadena de televisión de Hong Kong, que manifestó su interés en promover el mahjong chino a escala internacional y ampliar el torneo el próximo año.

Incluso su representante, Desmond Chan, reconoció que no conocía la modalidad estadounidense, aunque consideró que podría existir una oportunidad para introducirla también en las comunidades chinas.

El crecimiento de ambas versiones demuestra que el mahjong ha trascendido sus fronteras originales y se ha convertido en un fenómeno social en Estados Unidos, aunque su expansión mantiene abierto el debate sobre cómo preservar y reconocer la herencia cultural de un juego que nació en China.