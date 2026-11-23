Uno de los dos dominicanos extraditados a Estados Unidos. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Uno de los dominicanos extraditados el pasado viernes a Estados Unidos está acusado en Nueva York de participar en el asesinato de una pareja al estilo de una ejecución, ocurrido el 21 de junio de 1993 en El Bronx, en medio de un robo de drogas.

Felicito Celestino Mercedes, de 63 años, enfrenta dos cargos de homicidio intencional en el marco de una conspiración relacionada con el narcotráfico por las muertes de Luis Guerrero y su esposa, Danis Simé. Ambos fueron encontrados en su apartamento en Morris Heights con un disparo en la cabeza.

Se espera que el dominicano comparezca este lunes 23 de noviembre ante la jueza magistrada estadounidense Sarah L. Cave.

Mercedes era conocido por los alias "Pito", "Juan Sanhana", "Winston Peralta", "Winston Peralta Polanco", "Wilson Polanco Peralta", "Franklin Jiménez", "Juan Santana Rosario" y "Francisco Javiel".

De ser declarado culpable, Mercedes se enfrenta, por cada cargo, a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua o de muerte, según la Fiscalía federal.

"La gravedad de estos crímenes no ha disminuido con el tiempo, ni tampoco nuestro compromiso de buscar justicia", declaró el fiscal federal Jamie McDonald.

La justicia estadounidense acusa a Mercedes y a William Antonio Solís, conocido como "Vegano" y "La Vega", de instigar, ordenar, inducir, facilitar y causar las muertes intencionales de Guerrero, un proveedor de narcóticos, y de su esposa, así como de prestar ayuda para consumar ambos asesinatos.

El hijo de tres años de las víctimas estaba presente cuando asesinaron a sus padres.

El caso

Según los fiscales, el 21 de junio de 1993, Mercedes, Solís y otro hombre, hasta el momento no identificado, llevaron a cabo un robo planeado contra Guerrero. Tras inmovilizarlo y robarle la droga, Mercedes atrajo a Simé al apartamento, donde también fue inmovilizada.

La Fiscalía sostiene que Mercedes y sus cómplices ejecutaron a la pareja de un disparo en la cabeza a cada uno.

Mercedes es la segunda persona arrestada y acusada en relación con los asesinatos.

Solís fue arrestado el 22 de abril de 2026 en Tampa, Florida, tras una investigación conjunta de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, según un comunicado publicado por el ICE en mayo.

La justicia estadounidense también solicita el decomiso de todos los bienes obtenidos directa o indirectamente de los delitos o derivados de su producto, así como de los bienes utilizados o destinados a utilizarse, en todo o en parte, para cometer o facilitar esos delitos.

Esto incluye, entre otros bienes, una suma en moneda estadounidense equivalente al producto que pueda atribuirse a la comisión de los delitos.