Pasaporte estadounidense junto con billetes para un vuelo, viaje o cruce fronterizo. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana recomendó a quienes planean viajar durante las fiestas de fin de año que revisen la vigencia de sus pasaportes estadounidenses y los de sus hijos e inicien cuanto antes el trámite si alguno está vencido o próximo a vencer.

En su columna semanal Pregúntale al cónsul, la misión diplomática informó que tiene citas disponibles y que la mayoría de los pasaportes están listos para ser retirados entre cuatro y seis semanas después de que se aprueba la solicitud.

Por eso, instó a quienes tienen previsto viajar en diciembre a comenzar el proceso lo antes posible.

La embajada recordó que los pasaportes estadounidenses de los menores de 16 años tienen una vigencia de cinco años, mientras que los de adultos suelen ser válidos por 10 años.

Anteriormente, la embajada ha indicado que lo ideal es que el el pasaporte este vigente durante toda la estadía en República Dominicana, y de forma ideal, al menos seis meses después de la fecha prevista de regreso.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/18/pasaportes.jpg Shutterstock (IMAGEN DEL PASAPORTE DE ESTADOS UNIDOS.)

Lo que debe hacer

Para iniciar el trámite, tanto para adultos como para niños, los solicitantes deben acceder a la sección de pasaportes del sitio web de la embajada y responder las preguntas del Navegador de Pasaportes, que les indicará los pasos a seguir en cada caso.

Las solicitudes para menores tienen requisitos adicionales, por lo que la embajada aconsejó leer con atención las instrucciones para evitar demoras.