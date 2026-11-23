Un juez federal en Puerto Rico sentenció en 2002 al empresario dominicano Eliezer Salvador Matos a cinco años de prisión en cada uno de dos casos federales y ordenó que ambas penas se cumplieran simultáneamente. Uno de los expedientes estaba relacionado con la distribución de cocaína.

Más de dos décadas después, el dueño de las bancas de apuestas deportivas Presidente Sport fue una de las dos personas que acompañaban a la empresaria y creadora de contenido Melissa Medina en un apartamento de Piantini la madrugada en que falleció. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

Según el registro judicial federal, el juez Juan M. Pérez Giménez dictó la sentencia el 1 de mayo de 2002 y ordenó que se le descontara de la pena el tiempo que ya había pasado en prisión.

También le impuso ocho años de libertad supervisada en cada caso, a cumplirse simultáneamente tras la pena de prisión.

Uno de los expedientes fue trasladado del Distrito Sur de Nueva York al tribunal federal de Puerto Rico, donde Salvador Matos se declaró culpable el 7 de diciembre de 1998. En febrero de 2002, su defensa solicitó que fuera devuelto a Puerto Rico para la audiencia de sentencia.

Según el registro judicial, Salvador Matos ya estaba bajo custodia el 7 de diciembre de 1998 por el caso relacionado, y el tribunal dispuso que permaneciera detenido también por el expediente trasladado desde Nueva York.

El caso relacionado con la cocaína

Eliezer Salvador Matos estuvo vinculado al mismo expediente federal por narcotráfico en Puerto Rico que Winston Risik Rodríguez, según consta en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia dominicana del 25 de febrero de 2009. La decisión, identificada con el número 14 y publicada en el Boletín Judicial 1179, reproduce una acusación presentada por las autoridades estadounidenses en la que ambos figuran entre los imputados por hechos relacionados con el tráfico de cocaína.

El expediente federal 93-046 (PG), cuya acusación enmendada fue presentada el 2 de marzo de 1994, se refiere a operaciones desarrolladas en enero de 1993, con conexiones entre Puerto Rico, República Dominicana y Nueva York.

La documentación judicial menciona cantidades de aproximadamente 10 y 21 kilogramos de cocaína. Risik Rodríguez se declaró culpable el 23 de mayo de 1994 de ayudar a otros a poseer más de cinco kilogramos de esa droga con intención de distribuirla, por lo que recibió una condena de 96 meses de prisión.

La vinculación de Salvador Matos con Risik Rodríguez queda así documentada en un mismo proceso penal federal, aunque la sentencia dominicana, dictada con motivo de un procedimiento de extradición, no establece que ambos participaran conjuntamente en cada una de las operaciones investigadas.

Salvador Matos fue condenado posteriormente, el 1 de mayo de 2002, a cinco años de prisión en cada uno de dos expedientes federales, con cumplimiento simultáneo de las penas.

Auxilio a David Ortiz

La noche del 9 de junio de 2019, el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz recibió un disparo mientras se encontraba en un centro de entretenimiento de Santo Domingo Este. Salvador Matos lo auxilió y lo llevó en su vehículo a la clínica Abel González.

En una entrevista con El Sol de la Mañana, el empresario contó que, tras escuchar el disparo y ver huir al atacante, se acercó al herido y se percató de que era Ortiz. Dijo que ambos caminaron hasta su vehículo y que inicialmente pensó llevarlo al hospital Darío Contreras, pero el expelotero le pidió que lo llevara a una clínica privada y eligió la Abel González.

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Tras dejar a Ortiz en el centro de salud, Salvador Matos fue detenido por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), que lo interrogó durante varias horas. Fue puesto en libertad la mañana del lunes, poco antes de ofrecer su testimonio al programa.

El empresario dijo que la Policía le pidió que llevara su vehículo a la sede central para examinarlo, pero que se negó alegando que temía que se lo retuvieran y que luego tuviera que buscar "dinero y un padrino para sacarlo".

La Policía aún no ha entrevistado a Salvador Matos

Medina fue declarada muerta el 17 de noviembre, tras haber pasado parte de la madrugada en un apartamento de la torre Arpel 07, en Piantini, con Mariana Michelena Pascual, venezolana de 21 años, y Salvador Matos, de 60.

Las imágenes de seguridad divulgadas por la Policía muestran a ambos acompañantes cuando bajan con Medina en brazos hasta el vestíbulo.

La Policía Nacional informó el viernes que había entrevistado a Michelena y a un vigilante de la torre. Hasta la mañana de este lunes, las autoridades no habían informado que Salvador Matos hubiese sido entrevistado.