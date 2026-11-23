Un movimiento de ojos del legislador estadounidense Jordan J. G. Wright durante una conferencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se volvió viral y reavivó una teoría conspirativa según la cual extraterrestres con apariencia de reptiles se infiltran en las instituciones humanas.

Wright, asambleísta demócrata, estaba detrás del alcalde el viernes 20 de noviembre, cuando este presentaba un plan relacionado con el cierre de la cárcel de Rikers Island. Mientras Mamdani hablaba, el legislador sonrió, parpadeó y giró los ojos hacia arriba. En algunas versiones ampliadas del video, parecieron quedar completamente blancos durante un instante.

Las imágenes circularon en X y Reddit. Algunos usuarios las asociaron con los llamados lizard people, o personas lagarto, mientras otros las compararon con la película Men in Black, sobre extraterrestres que viven ocultos entre los humanos.

La difusión llevó a Wright a responder. "No tengo idea de qué estaba pasando en ese video. Realmente no estoy seguro", declaró al New York Post. "Obviamente soy un ser humano", añadió, y destacó su respaldo a un centro de justicia ambiental en Harlem. "No puedo hablar por reptiles ni extraterrestres", dijo.

La teoría de los reptilianos fue popularizada durante la década de 1990 por el británico David Icke, antiguo futbolista y comentarista deportivo. En su libro The Biggest Secret, publicado en 1999, sostuvo que seres extraterrestres capaces de cambiar de apariencia controlaban estructuras políticas y económicas.

Icke llegó a vincular con esa supuesta conspiración a figuras como la reina Isabel II y el expresidente George H. W. Bush. Sus afirmaciones ganaron difusión en internet, pero no existe evidencia científica que respalde la existencia de esos seres. La Liga Antidifamación también ha señalado que algunas variantes de estas teorías reproducen narrativas antisemitas sobre el control secreto del poder.

Te puede interesar Mamdani disuelve la polémica unidad antidisturbios de la Policía de Nueva York

El video original muestra un movimiento ocular, pero no permite establecer por qué ocurrió.

El anuncio que quedó en segundo plano

La conferencia estaba dedicada al futuro de Rikers Island, complejo penitenciario cuestionado por violencia, condiciones de reclusión y muertes de personas detenidas. Mamdani presentó un plan para cerrarlo antes de finalizar 2032 y reemplazarlo por cuatro cárceles más pequeñas. Sin embargo, el fragmento de Wright terminó acaparando parte de la conversación en redes sociales.