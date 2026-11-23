22 AGO 2026 Gran pila de billetes de lotería de diferentes loterías estadounidenses con varios títulos. ( SHUTTERSTOCK )

Un total de 23 personas fueron arrestadas en Lawrence, Massachusetts, durante un operativo policial contra la venta y operación ilegal de juegos de azar en establecimientos comerciales, entre ellos negocios vinculados a la comercialización de loterías, incluida la dominicana.

La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió identificar 13 establecimientos que presuntamente infringían las leyes y regulaciones sobre juegos de azar del estado, informó el Departamento de Policía de Lawrence.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales, en coordinación con la Unidad de Calidad de Vida (Quality of Life Unit) y los Servicios de Inspección (Inspectional Services). Los investigadores se concentraron en mercados y negocios multiservicios donde, según las autoridades, se desarrollaban actividades de apuestas no autorizadas.

Como parte del operativo, la Policía ejecutó 13 órdenes de registro y arrestó a 23 personas.

Establecimientos involucrados

Los establecimientos identificados por las autoridades son Tavarez Multi-Service, Yajairas Multi-Service, S&R Multi-Service, Melody Multi-Service, Union Market, El Rincón Market, dos locales de Gomez Market, Jimenez Market, Barahona Communications, Jao Multi-Service, Dominicana Multi-Service y Castillo Solutions.

Durante los registros, los agentes incautaron 104,360 dólares en efectivo, varias computadoras portátiles y teléfonos celulares que presuntamente eran utilizados para facilitar las operaciones de juego ilegal, además de miles de boletos de apuestas y documentación relacionada con estas actividades.

Continuidad de las investigaciones

En un comunicado, la Policía de Lawrence destacó que las investigaciones forman parte de los esfuerzos para identificar y desmantelar operaciones de juego no autorizadas en la comunidad.

Las autoridades también agradecieron la colaboración de la Unidad de Calidad de Vida y los Servicios de Inspección durante el proceso investigativo y advirtieron que continuarán trabajando de manera conjunta para exigir responsabilidades a quienes participen en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de Massachusetts.