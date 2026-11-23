Operativo contra la venta ilegal de loterías, incluida la dominicana, deja 23 detenidos en Lawrence
Las autoridades identificaron 13 establecimientos que presuntamente operaban al margen de las leyes de juegos de azar de Massachusetts e incautaron más de 104,000 dólares en efectivo
Un total de 23 personas fueron arrestadas en Lawrence, Massachusetts, durante un operativo policial contra la venta y operación ilegal de juegos de azar en establecimientos comerciales, entre ellos negocios vinculados a la comercialización de loterías, incluida la dominicana.
La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió identificar 13 establecimientos que presuntamente infringían las leyes y regulaciones sobre juegos de azar del estado, informó el Departamento de Policía de Lawrence.
Las pesquisas estuvieron a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales, en coordinación con la Unidad de Calidad de Vida (Quality of Life Unit) y los Servicios de Inspección (Inspectional Services). Los investigadores se concentraron en mercados y negocios multiservicios donde, según las autoridades, se desarrollaban actividades de apuestas no autorizadas.
- Como parte del operativo, la Policía ejecutó 13 órdenes de registro y arrestó a 23 personas.
Establecimientos involucrados
Los establecimientos identificados por las autoridades son Tavarez Multi-Service, Yajairas Multi-Service, S&R Multi-Service, Melody Multi-Service, Union Market, El Rincón Market, dos locales de Gomez Market, Jimenez Market, Barahona Communications, Jao Multi-Service, Dominicana Multi-Service y Castillo Solutions.
Durante los registros, los agentes incautaron 104,360 dólares en efectivo, varias computadoras portátiles y teléfonos celulares que presuntamente eran utilizados para facilitar las operaciones de juego ilegal, además de miles de boletos de apuestas y documentación relacionada con estas actividades.
Continuidad de las investigaciones
En un comunicado, la Policía de Lawrence destacó que las investigaciones forman parte de los esfuerzos para identificar y desmantelar operaciones de juego no autorizadas en la comunidad.
Las autoridades también agradecieron la colaboración de la Unidad de Calidad de Vida y los Servicios de Inspección durante el proceso investigativo y advirtieron que continuarán trabajando de manera conjunta para exigir responsabilidades a quienes participen en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de Massachusetts.