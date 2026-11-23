El pastor dominicano Richard Reinaldo García durante un mensaje grabado y subido a su canal de YouTube. ( CAPTURA DE VIDEO SUBIDO AL CANAL DE YOUTUBE RICHARD R GARCÍA - APDT )

El pastor dominicano Richard Reinaldo García fue declarado culpable en Texas de dirigir un esquema de fraude inmobiliario y de inversiones que causó pérdidas de más de seis millones de dólares a más de 70 personas en Estados Unidos, Colombia, México y República Dominicana.

Un jurado federal declaró culpable a García, de 53 años y residente en Arlington, el pasado 19 de noviembre de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico.

El juicio duró cuatro días y se celebró en Fort Worth, en el Distrito Norte de Texas, bajo la presidencia del juez federal Mark T. Pittman, que fijó la audiencia de sentencia para el 4 de marzo de 2027.

García enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo.

"Este acusado no solo les quitó dinero a sus víctimas. Abusó de las relaciones personales, se aprovechó de la confianza que la gente depositaba en él como pastor e invocó su supuesta fe cristiana para llevar a cabo su estafa a gran escala", declaró el fiscal federal Ryan Raybould.

"El veredicto de ayer (19 de noviembre), una decisión muy rápida del jurado, envía un mensaje claro: los estafadores que se aprovechan de la confianza para robar a los ciudadanos estadounidenses serán procesados y responsabilizados con todo el peso de la ley", advirtió el fiscal.

Cómo operaba el fraude

Según las pruebas presentadas en el juicio, entre al menos agosto de 2021 y abril de 2025, García y otras personas solicitaron fondos a inversionistas para supuestos proyectos de compra y reventa de iglesias y de promoción de conciertos de música cristiana, informó el Departamento de Justicia en un comunicado difundido el 20 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía, García prometía "ganancias sustanciales", pero desviaba el dinero para cubrir gastos personales y operativos de sus negocios. Cuando las víctimas preguntaban por las ganancias que no habían recibido, García solía afirmar falsamente que las había reinvertido en otros proyectos.

Las pruebas también mostraron que García se valió de su posición como pastor para instar a los feligreses a aportar dinero y mano de obra a proyectos inmobiliarios de la iglesia. Las propiedades fueron remodeladas y vendidas con fines de lucro, mientras García seguía solicitando inversiones a las víctimas.

Según el Departamento de Justicia, García controlaba varias cuentas bancarias vinculadas a entidades religiosas, entre ellas Ministerio Gracia, Iglesia Gracia de Texas, Gracia Church of Texas y A Pesar de Todo, LLC. Les pedía a los inversionistas que transfirieran el dinero a esas cuentas y registraran los pagos como "donaciones" a Gracia Church, aunque los fondos estaban destinados a supuestas inversiones vinculadas al fraude.

Beneficio personal

La Fiscalía presentó pruebas de que García se benefició personalmente del fraude. Según el comunicado, desde aproximadamente 2023 hasta octubre de 2025, García transfirió más de 200,000 dólares al año a sus cuentas bancarias personales.

También conducía un vehículo eléctrico Mercedes de 2023 y vivía en una residencia en Mansfield que se vendió por más de 1.6 millones de dólares.

La acusación formal inicial se presentó el 2 de junio de 2026.

El FBI busca a más víctimas

La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Dallas sigue recabando información para identificar a más posibles víctimas. La agencia señala que García habría dirigido sus ofertas principalmente a feligreses de la iglesia y a sus familiares y amigos desde al menos 2020.

Quienes crean haber sido víctimas o conozcan a alguien que pudo haberlo sido pueden completar el cuestionario del FBI en español o en inglés.

La agencia señala que responder es voluntario y que las víctimas pueden tener acceso a servicios, indemnización y otros derechos previstos en la legislación federal o estatal. El FBI puede contactar a quienes completen el cuestionario para solicitar información adicional y asegura que mantendrá en reserva la identidad de las víctimas.