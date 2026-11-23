La silueta de una persona se ve tras una bandera del orgullo trans durante una protesta a favor de los derechos de las personas transgénero ante el Hospital Infantil de Seattle en Seattle. ( EFE )

El estado de Texas retiró las demandas contra dos médicos acusados de violar la prohibición de brindar atención de afirmación de género a jóvenes transgénero, en una decisión adoptada mientras el fiscal general Ken Paxton se prepara para dejar el cargo tras perder su candidatura al Senado.

Las demandas contra los médicos May Lau y M. Brett Cooper habían sido presentadas en 2024 y formaban parte de una serie de acciones legales impulsadas por Paxton contra proveedores de este tipo de atención.

Según los abogados de ambos médicos, los casos fueron desestimados el viernes. Paxton había calificado a los tres médicos inicialmente demandados como "infractores de la ley" y "activistas radicales de género", y las demandas buscaban imponerles multas y poner en riesgo sus licencias profesionales, informó The Associated Press (AP).

"La doctora Lau no hizo nada malo, pero fue un chivo expiatorio perfecto para la Fiscalía General, que emitió comunicado tras comunicado de prensa sobre el caso, un caso que ahora se ha desmoronado", dijo Nicole LeBoeuf, abogada de Lau.

LeBoeuf sostuvo que el momento en que se produjo el retiro de la demanda, después de la derrota electoral de Paxton, "confirma que este caso contra la Dra. Lau fue político de principio a fin".

Lau trasladó su consultorio de Dallas a Oregón durante el proceso judicial. La oficina de Paxton no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

Texas fue el primer estado en demandar a médicos

Texas fue el primer estado en presentar demandas contra médicos por brindar este tipo de atención después de que entrara en vigor, en 2023, la prohibición estatal de los tratamientos de afirmación de género para menores transgénero.

Paxton también retiró el año pasado una demanda contra un tercer médico, el endocrinólogo pediátrico Héctor Granados, de El Paso. Posteriormente, su oficina reconoció que el médico no había violado la ley, según AP.

Cooper, médico de Dallas, "siempre ha sostenido que actuó legalmente y en el mejor interés de sus pacientes", señalaron sus abogadas, Simona Agnolucci y Anika Holland, en un comunicado.

Aunque otros estados han aprobado restricciones similares, Texas fue el primero en llevar a médicos ante los tribunales por brindar atención de afirmación de género a menores.

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, su administración impulsó medidas contra los derechos de las personas transgénero. Al mismo tiempo, hospitales y sistemas de salud de distintos estados han anunciado restricciones o la suspensión de este tipo de atención, incluso en lugares donde sigue siendo legal, reportó AP.

El tema transgénero marcó la campaña

Paxton y otros republicanos intensificaron sus ataques políticos contra las personas transgénero durante las elecciones de medio término.

En la etapa final de la campaña, los republicanos gastaron aproximadamente 183 millones de dólares en anuncios televisivos centrados en ataques relacionados con las personas transgénero contra candidatos demócratas, según datos de AdImpact proporcionados a AP.

La contienda por el Senado de Texas entre Paxton y el demócrata James Talarico concentró una parte importante de ese gasto. De acuerdo con AdImpact, se destinaron unos 58 millones de dólares a más de 50,000 emisiones relacionadas con el tema antes de las elecciones.

El énfasis republicano en asuntos relacionados con las personas transgénero contrastó con las prioridades expresadas por los votantes en encuestas durante la campaña, entre ellas el estado de la economía.

Paxton retira otros casos

Las demandas contra los médicos forman parte de un conjunto más amplio de litigios que la oficina de Paxton ha retirado desde su derrota electoral.

Entre ellos figuran demandas contra médicos de otros estados por enviar píldoras abortivas a Texas y otra acción para impedir que el Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR) opere en el estado.

La demanda contra CAIR fue presentada después de que el gobernador republicano Greg Abbott calificara al grupo como una "organización terrorista extranjera".

La oficina de Paxton también retiró demandas contra Jolt Initiative, una organización acusada de registrar a personas no ciudadanas para votar, y contra Annunciation House, uno de los albergues para migrantes más antiguos de El Paso.

En enero, el demócrata Nathan Johnson asumirá como próximo fiscal general de Texas.