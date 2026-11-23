Captura de pantalla donde se ve al dominicano Víctor Romero siendo escoltado por agentes policiales a la salida de un Tribunal en Nueva York. ( TOMADA DE X )

Un juez de Nueva York ordenó retirar la libertad bajo fianza al expolicía dominicano Víctor Romero, acusado de matar a tiros a un trabajador de la compañía eléctrica Con Edison durante un altercado de tránsito en el puente George Washington, en un caso en el que los fiscales presentaron nuevas imágenes de vigilancia que, según sostienen, muestran cómo ocurrió el ataque.

Romero, de 62 años, quien permanecía en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares, fue enviado a la cárcel de Rikers Island por orden de la jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Kathryn Paek, luego de que se presentara una acusación formal por asesinato.

El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre y la víctima fue identificada como Koran Irvine, de 46 años, trabajador de Con Edison, padre de dos hijos y residente del condado de Rockland.

Durante la audiencia del lunes, el fiscal Matthew Sears presentó un video de vigilancia de 15 segundos en el que, según explicó, se observa a Romero e Irvine conduciendo sus vehículos uno al lado del otro.

En las imágenes, Irvine avanza y el expolicía presuntamente coloca su vehículo en un punto ciego del automóvil de la víctima antes de dispararle.

Reacción de la familia

La decisión judicial se produjo ante la presencia de al menos un centenar de familiares, amigos y allegados de Irvine, quienes esperaron a Romero a las afueras del tribunal y lo increparon con expresiones como "vergüenza", "cobarde" y "asesino".

Uno de los presentes también le gritó que esperaba que permaneciera en prisión.

Presentación de pruebas

Dentro de la sala, los asistentes reaccionaron con aplausos cuando la jueza ordenó revocar la fianza y disponer que Romero permaneciera detenido mientras avanza el proceso judicial.