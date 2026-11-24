Una combinación de fotos muestra a la dominicana Wendy Martínez, la imagen captada por una cámara de vigilancia de su verdugo y la puerta a través de la cual fue asesinada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

A ocho años del homicidio de la dominicana Wendy Martínez, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió este martes nuevas imágenes del sospechoso de dispararle a través de la mirilla de la puerta de su apartamento en El Bronx la noche del 24 de noviembre de 2018.

Martínez fue asesinada en el edificio 760 de Grand Concourse, en el sector de Concourse Village. La mujer se asomó por la mirilla después de que sonara el timbre. El disparo la alcanzó en el rostro y murió en el lugar. Uno de sus hijos, entonces adolescente, estaba en casa.

Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre enmascarado que se acercó dos veces a la puerta del apartamento y huyó tras el disparo.

Según la descripción policial difundida en el caso, el hombre aparentaba tener entre 20 y 29 años al momento del crimen. Llevaba un paraguas, una chaqueta oscura con capucha, una gorra oscura, zapatillas grises y pantalones deportivos con el logo del Miami Heat en la pierna izquierda.

La policía también volvió a difundir la imagen de un BMW Serie 3, un sedán de cuatro puertas con aros negros que podría estar relacionado con el tiroteo. El vehículo fue visto por última vez mientras se dirigía hacia el norte por la avenida Sheridan desde la calle 161 Este.

La hipótesis que investigó la policía

Tras el crimen, los investigadores manejaron la hipótesis de que el ataque iba dirigido contra el hijo mayor de Martínez, Brian Solano, quien no estaba en el apartamento.

En ese momento, Solano enfrentaba cargos por la muerte a tiros de Willie Lora, de 21 años, ocurrida en diciembre de 2014. La policía sospechaba que el ataque podía ser una represalia por ese homicidio.

En septiembre, el investigador privado Manuel Gómez dijo a WABC que había entregado a la policía la grabación de una mujer que aseguraba que su hijo le había confesado haber matado a Martínez.

Alexander Angulo, hijo de la víctima, contó al canal que un detective le dijo que la policía consultó a un laboratorio sobre la posibilidad de comparar el ADN del señalado con el que pudiera recuperarse del mango del paraguas abandonado en el lugar, según abc7ny.com

Martínez trabajaba en el Hospital Lincoln. Su hijo Alexander la recordó como una mujer trabajadora que quería lo mejor para él. Tras conocer la nueva pista, dijo que esperaba que la investigación condujera a un arresto.

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima y confidencial con Crime Stoppers al 1-888-57-PISTA (74782) en español o al 1-800-577-TIPS (8477) en inglés.