El Partido Demócrata alcanzó una mayoría histórica de al menos 259 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su mejor resultado electoral en más de tres décadas, tras una contundente victoria en las elecciones legislativas de noviembre que no se veía desde 1990.

Los demócratas han conseguido hasta ahora 45 escaños más respecto a la composición de la Cámara antes de los comicios, cinco más que los 40 que obtuvieron durante las elecciones de medio término de 2018, en el primer mandato del presidente Donald Trump.

La cifra de 259 representantes se confirmó este martes, luego de que la demócrata Victoria Broderick derrotara al republicano Scott DesJarlais, quien ocupaba un escaño por Tennessee.

Todavía quedan tres contiendas electorales por definirse: una en Minnesota y otras dos en Luisiana, que se resolverán mediante una segunda vuelta en diciembre. Mientras tanto, los republicanos tendrán al menos 173 representantes en la minoría.

Nueva mayoría demócrata

El resultado, en una Cámara integrada por 435 miembros, configura un escenario de gobierno dividido, con los demócratas al frente de ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027 y un presidente republicano en la Casa Blanca.

La nueva mayoría representa el mejor desempeño del Partido Demócrata en elecciones legislativas desde 1990 y supera los resultados obtenidos durante las victorias presidenciales de Bill Clinton, en 1992, cuando los demócratas alcanzaron 258 escaños, y Barack Obama, en 2008, cuando consiguieron 257.

Con este respaldo electoral, la formación prepara una agenda legislativa para sus primeros 100 días, centrada en reducir el costo de vida, revertir los recortes al programa Medicaid y restablecer los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

También prevé intensificar las investigaciones sobre la administración Trump y utilizar sus facultades de supervisión para examinar posibles conflictos de intereses y el aumento de la riqueza del presidente y su familia desde su regreso al poder.

Descontento de los votantes

El resultado electoral refleja el descontento de los votantes con el aumento de los precios, la guerra con Irán y las preocupaciones sobre la corrupción, factores que contribuyeron a las derrotas republicanas en distintos estados del país.

Los demócratas también consiguieron una mayoría de 56 escaños en el Senado, integrado por 100 miembros, su mayor ventaja en esa cámara en más de una década.

El nuevo escenario les permitirá impulsar iniciativas legislativas y ejercer mayor control sobre las decisiones del Gobierno federal. Sin embargo, también aumenta las expectativas de los electores sobre el cumplimiento de las promesas de campaña.

El congresista demócrata Jason Crow, representante de Colorado y exmiembro de los Rangers del Ejército estadounidense, consideró que su partido debe asumir con urgencia la responsabilidad que implica la victoria.

"Por supuesto que debemos sentir presión", expresó Crow, al referirse a las personas que enfrentan dificultades económicas, pierden sus empleos, sus tierras agrícolas o su cobertura médica, así como a quienes viven situaciones de temor ante las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York, calificó el resultado como un momento histórico para el país y consideró que la amplia mayoría constituye un mandato para impulsar cambios.

El representante Tom Suozzi, también demócrata por Nueva York, planteó que la Cámara debe dedicar el 75 % de su tiempo a los problemas relacionados con el costo de vida y el 25 % a exigir responsabilidades a la administración.

Suozzi sostuvo que incluso las investigaciones sobre las finanzas de Trump deben vincularse con sus consecuencias para los ciudadanos y sus bolsillos.

Hakeem Jeffries y la nueva dirección

La amplia mayoría también facilitará el trabajo de la nueva dirección demócrata, luego de dos años en los que el actual presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, enfrentó dificultades para mantener el funcionamiento legislativo debido a su estrecho margen de votos.

Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara y representante de Nueva York, se perfila para convertirse en el próximo presidente de ese órgano legislativo y en el primer afroamericano en ocupar el cargo, si obtiene el respaldo de sus compañeros el 3 de enero de 2027.

Con al menos 259 representantes, Jeffries tendría un margen considerable para impulsar proyectos, incluso si varias decenas de legisladores demócratas votan en contra de determinadas iniciativas, siempre que conserve los 218 votos necesarios para aprobarlas.

El representante Troy Carter, demócrata por Luisiana y quien se espera que encabece el Caucus Negro del Congreso, recordó que la bancada está integrada por legisladores con distintas posiciones y propuestas.

"No somos un bloque uniforme; las personas llegan al grupo parlamentario con ideas diferentes, y eso está bien", afirmó.

Respuesta republicana

La derrota dejó a los republicanos con una de sus representaciones más reducidas en la Cámara en varias décadas.

El congresista Jim Jordan, de Ohio, quien fue elegido por sus compañeros para dirigir a los republicanos en la minoría, aseguró que su partido trabajará para recuperar el control del Congreso.

"Durante los próximos dos años, los republicanos de la Cámara lucharán por las familias estadounidenses", manifestó.

La nueva composición marca un importante retroceso para el Partido Republicano, que en las elecciones de 2014 había conseguido 247 escaños, durante el Gobierno de Barack Obama. En 1994, cuando Newt Gingrich encabezó el ascenso republicano en el Congreso, la formación obtuvo 230 representantes.