El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó este martes la Medalla Presidencial de la Libertad al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, en reconocimiento a su liderazgo de la ciudad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La distinción, considerada el mayor honor civil que concede Estados Unidos, reconoce a personas que han realizado contribuciones destacadas a la seguridad o los intereses nacionales, la paz mundial o la vida cultural y otros ámbitos de importancia para el país.

Giuliani, de 82 años, expresó su agradecimiento por el reconocimiento y compartió el mérito con las personas que trabajaron junto a él durante su gestión como alcalde.

"Comparto el mérito con todos los hombres y mujeres que trabajaron conmigo, que estuvieron en desacuerdo conmigo y que me quisieron, particularmente con aquellos que perdieron la vida en las causas que emprendimos juntos", manifestó en un comunicado.

La ceremonia se celebró a puerta cerrada, sin acceso para la prensa. Posteriormente, su hijo, Andrew Giuliani, describió el reconocimiento como un honor especial difícil de expresar con palabras.

Trump había anunciado desde el año pasado su intención de concederle la medalla, poco después de que el exalcalde resultara gravemente herido en un accidente automovilístico.

El mandatario ha calificado a Giuliani, también oriundo de Nueva York, como el "mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente extraordinario".

Controversias recientes

De héroe a figura controvertida

La trayectoria pública de Giuliani ha experimentado un notable ascenso y posterior caída en los últimos años. Su liderazgo durante la crisis provocada por los atentados del 11 de septiembre lo convirtió en una de las figuras políticas más reconocidas del país.

Tras dejar la Alcaldía, intentó obtener la candidatura presidencial republicana en 2008, aunque su campaña no prosperó.

Posteriormente, se convirtió en abogado personal de Trump y desempeñó un papel central en los esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que el republicano perdió frente al demócrata Joe Biden.

Las denuncias de fraude electoral que promovió fueron rechazadas por los tribunales. Además, dos exempleadas electorales de Georgia obtuvieron una sentencia por 148 millones de dólares en su contra por difamación, luego de que Giuliani difundiera acusaciones falsas sobre su participación en los comicios.

También fue sancionado judicialmente y perdió su licencia para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington, debido a sus reiteradas declaraciones falsas sobre las elecciones.

Consultado sobre si le sorprendía que su padre recibiera la distinción, tomando en cuenta las controversias de los últimos años y su inhabilitación profesional, Andrew Giuliani manifestó su orgullo por la defensa que hizo de Trump.

"Creo que lo que Rudy Giuliani ha hecho durante los últimos seis años pasará a la historia como uno de los trabajos legales más importantes que haya realizado cualquier abogado", afirmó.

Otros galardonados

Durante su segundo mandato, Trump también ha otorgado la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma a Welles Crowther, un operador bursátil conocido como el "hombre de la bandana roja", quien rescató a varias personas durante los atentados del 11 de septiembre.

Asimismo, concedió la distinción póstuma al activista conservador Charlie Kirk, asesinado y reconocido por su influencia en una generación de jóvenes conservadores y su participación en el desplazamiento de la política estadounidense hacia posiciones más derechistas.

La entrega de medallas presidenciales ha sido una práctica recurrente de Trump desde su primer mandato. Entre los homenajeados figuran el golfista Tiger Woods, el exentrenador de fútbol americano Lou Holtz, el economista conservador Arthur Laffer y el exjugador de los Yankees de Nueva York Mariano Rivera.

También recibieron la distinción el locutor conservador Rush Limbaugh, durante el discurso sobre el Estado de la Unión de 2020, y de manera póstuma las leyendas del entretenimiento y el deporte Babe Ruth y Elvis Presley.