Un letrero en español que dice "ningún ser humano es ilegal" adorna una ventana en el Barrio Obrero, San Juan, Puerto Rico, el viernes 14 de marzo de 2025. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) recibió la información confidencial de inmigrantes con dirección en 68 municipios de Puerto Rico, después de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) le entregara, en 2025, un archivo con datos de más de 6,000 licencias de conducir provisionales.

En 2025, la agencia Associated Press reportó que se estimaba que unos 55,000 dominicanos vivían en la isla. En ese momento, no estaba claro cuántos dominicanos estaban indocumentados, pero unos 20,000 tenían la licencia de conducir provisional, otorgada, bajo la Ley 97 de 2013, a personas extranjeras sin estatus migratorio oficial que cumplan ciertos requisitos.

De acuerdo con un documento obtenido por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) de Puerto Rico, el 26 de enero de 2025 la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita a ICE, pidió a todos los registros relativos a la expedición de licencias de conducir, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación a personas con estatus migratorio irregular.

"En el marco de una investigación en curso de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional, se solicita que proporcione todos los registros relativos a la expedición de licencias de conducir, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación emitidas por el Gobierno a personas con estatus migratorio irregular", se puede leer en el documento que tenía como destinatario a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO).

Entre los datos solicitados estaban la ciudadanía, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte, la dirección, el correo electrónico y el teléfono, así como la fecha de expedición y el tipo de documento de identificación.

HSI también solicitó que se mantuviera en reserva la existencia del requerimiento por tiempo indefinido. La ACLU obtuvo el documento tras una demanda de acceso a información pública y lo publicó en su sitio web.

Según el documento, los registros se debían entregar a una agente especial de ICE en Puerto Rico vencía el 7 de febrero de 2025. El DTOP respondió el 29 de enero, tres días después de la solicitud del HSI.

En el archivo entregado, el propio departamento advirtió que figurar en la lista no implicaba que la persona estuviera indocumentada ni que hubiera infringido las leyes migratorias.

El análisis de la ACLU identificó 6,126 registros con direcciones residenciales en 68 de los 78 municipios de Puerto Rico. Con 4,420 registros, el 72.2 % del total, San Juan encabeza la lista, seguido por Carolina (459), Bayamón (340), Canóvanas (105) y Caguas (100).

Entre los 16 municipios con más registros también figuran Toa Baja (85), Guaynabo (83), Trujillo Alto (80), Cataño (42), Toa Alta (37), Loíza (36), Río Grande (35), Ponce (29), Dorado (19), Luquillo (18) y Fajardo (18).

Aunque HSI solicitó el dato de ciudadanía, el análisis público de la ACLU no precisa cuántos de los registros entregados correspondían a dominicanos.

Serias preocupaciones

La ACLU señaló que la entrega de los datos plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la protección de los derechos de los inmigrantes en Puerto Rico, cuyo grupo mayoritario lo compone los dominicanos.

Según El Nuevo Día, varios inmigrantes han acudido a la ACLU para denunciar intervenciones que consideran injustificadas y presuntas violaciones de su derecho constitucional a la intimidad, según indicó el medio, los abogados de la organización evalúan una posible acción legal contra el Gobierno.

La extracción y el procesamiento de los datos que recibió la ACLU contaron con la colaboración del equipo de analistas de Kilómetro Cero, que utilizó métodos especializados para recuperar la información de 73 páginas escaneadas en un PDF de baja calidad, con cientos de tachaduras, según denunció la organización.

"Esta lista incluye municipios donde hemos podido constatar intervenciones violentas por parte de oficiales de inmigración. Detrás de estos registros que el DTOP entregó al ICE hay personas y familias que han enfrentado detenciones ilegales, separaciones familiares y traslados fuera de Puerto Rico", expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

La ACLU de Puerto Rico sostuvo que la información confidencial entregada por el DTOP a ICE estaba sujeta a las protecciones contempladas en la Ley 97 de 2013 y reiteró la importancia de garantizar tanto los derechos de los inmigrantes como el acceso efectivo a la información pública.