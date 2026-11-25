Las familias dominicanas que celebran Acción de Gracias llevan a la mesa platos tradicionales de la temporada navideña. ( GENERADA CON IA )

Mientras millones de estadounidenses se reúnen este jueves 26 de noviembre alrededor de una mesa para celebrar el Día de Acción de Gracias, República Dominicana conmemora oficialmente la misma fecha, aunque muchos de sus ciudadanos desconozcan que existe una ley que así lo dispone desde hace 64 años.

Mientras la legislación dominicana establece una jornada de agradecimiento a Dios, la influencia cultural de Estados Unidos ha contribuido a que algunas familias dominicanas incorporen a la celebración el tradicional pavo, las cenas familiares y otras costumbres aprendidas a través de la emigración.

El 18 de septiembre de 1962, durante el gobierno del Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonnelly, fue promulgada la Ley 6038, poco más de un año después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

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"Se declara Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones el 4to. Jueves del mes de noviembre de cada año", establece el artículo único de la legislación.

Entre las motivaciones de la ley figuran la tradición cristiana del pueblo dominicano y la existencia de celebraciones de agradecimiento a Dios en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Costa Rica y Paraguay.

La disposición encargó a las entonces secretarías de Estado de Interior y Policía y de Educación, Bellas Artes y Cultos velar por su cumplimiento.

Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos , el Día de Acción de Gracias no es feriado en República Dominicana.

Para algunos dominicanos que han vivido en Estados Unidos o que mantienen vínculos familiares con ese país, el Thanksgiving forma parte de las costumbres adquiridas en el extranjero e incorporadas a la vida familiar en República Dominicana.

En estos hogares, la cena estadounidense también adquiere características criollas. El pavo horneado puede acompañarse de moro de guandules, ensalada rusa, pastelón de plátano maduro y otros platos propios de la gastronomía dominicana.

La adaptación cultural incluso ha sido promovida por la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y el Instituto Cultural Domínico Americano, que en 2021 desarrollaron la iniciativa "Un cocinao para Thanksgiving", con recetas que combinaban las tradiciones culinarias de ambos países.

Origen estadounidense

A diferencia de la Nochebuena o la celebración de los Reyes Magos, el Día de Acción de Gracias no tiene el mismo arraigo en los hogares dominicanos. Tampoco existen cifras conocidas sobre cuántas familias lo celebran.

En Estados Unidos, la festividad tiene como antecedente histórico una celebración de la cosecha en 1621, en Plymouth, Massachusetts, en la que participaron colonos ingleses e indígenas del pueblo wampanoag.

En 1863, en plena guerra civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln proclamó una jornada nacional de Acción de Gracias. En 1941 se estableció legalmente el cuarto jueves de noviembre como fecha de celebración.

Actualmente, es una de las principales festividades familiares de ese país. Además de las cenas con pavo, puré de papas, salsa de arándanos y tarta de auyama, la jornada incluye partidos de fútbol americano, el tradicional desfile de Macy´s en Nueva York y el indulto presidencial de pavos.

Al día siguiente se celebra el Viernes Negro o Black Friday, otra costumbre estadounidense que ha encontrado espacio en República Dominicana.

Así, mientras el país reconoce oficialmente desde 1962 una jornada de agradecimiento y oraciones, algunas familias dominicanas han encontrado en las costumbres de la diáspora una forma de celebrar la fecha. En sus mesas, el pavo estadounidense comparte espacio con el moro de guandules.