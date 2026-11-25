Un juez sostiene un mazo de madera (martillo) en alto, a punto de golpearlo sobre el estrado. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un dominicano se declaró culpable de haber usado la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener una REAL ID. Con los mismos datos, también obtuvo más de 48,000 dólares en beneficios de MassHealth, según informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts.

Richard Odelis Villegas Núñez, de 35 años y residente en Allston, Massachusetts, se declaró culpable ante un tribunal federal de Boston de un cargo de falsificación de un documento de identificación.

El arresto de Villegas Núñez fue uno de los 15 que la fiscalía federal anunció en junio como parte de sus esfuerzos para combatir el fraude en programas de beneficios en Massachusetts.

En dicho operativo la fiscalía identificó a otros cinco dominicanos: Santo Escolástico Cuello, de 56 años; Mario Báez Romero, de 45; Miguel Díaz Matos, de 54; Santo Tejada Sánchez, de 48, y Yahaira Díaz Gómez, de 45.

La jueza federal Allison D. Burroughs fijó la sentencia para el 10 de febrero de 2027.

214,756 Es el estimado de dominicanos que viven en Massachusetts, según la quinta edición del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior publicada el pasado 15 de julio, lo que convierte al estado de Estados Unidos en el quinto con más criollos.

Cinco años de uso

Según la fiscalía federal, entre junio de 2020 y marzo de 2025, Villegas Núñez obtuvo del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts una tarjeta de identificación estatal, un permiso de aprendiz, una licencia de conducir y una REAL ID.

Para obtener esos documentos, utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense de Puerto Rico.

Con esos mismos datos, el dominicano obtuvo 48,865 dólares en beneficios de MassHealth, el programa público de cobertura médica de Massachusetts, entre junio de 2021 y diciembre de 2025.

El cargo conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares. Según la fiscalía, Villegas Núñez está sujeto a deportación una vez que cumpla la pena que se le imponga.

Iniciativa federal contra el fraude de beneficios

El 26 de marzo de 2026, la fiscal federal Leah B. Foley anunció la creación del Equipo contra el Fraude de Beneficios y Electoral, una iniciativa del distrito federal para investigar estos delitos en Massachusetts.

La fiscalía instó a la ciudadanía a denunciar posibles casos de fraude de beneficios llamando al 1-855-SCAM-MA-1 (855-722-6621).

El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, encargada de investigar y procesar el uso fraudulento de fondos públicos.

La labor del departamento respalda al Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, impulsado por el presidente Donald Trump y presidido por el vicepresidente JD Vance. La iniciativa busca combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios.