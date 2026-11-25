Un dominicano con estatus migratorio irregular que utilizaba una identidad falsa para residir en Lawrence se declaró culpable de participar en una conspiración para distribuir cocaína en Massachusetts, informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Santo Victorino Lugo Veras, de 46 años, también conocido como "Five Star", "Virgilio" y "Virgilito", se declaró culpable el martes ante un tribunal federal de Boston de un cargo de conspiración para distribuir 500 gramos o más de cocaína.

Lugo Veras enfrenta una pena de entre cinco y 40 años de prisión, un período de libertad supervisada de entre cuatro años y de por vida, y una multa de hasta cinco millones de dólares. Además, está sujeto a deportación tras cumplir la pena de prisión que se le imponga.

Su sentencia fue fijada para el 10 de marzo de 2027.

El caso involucra a otras tres personas. Linette Dávila, de 44 años, de Methuen, fue sentenciada a 78 meses de prisión. Rony Valencia López, de 33 años, de Puerto Rico, recibió una condena de 46 meses, y Luis Peña Arias, de 28 años, de Lawrence, fue sentenciado a 34 meses.

Los tres se declararon culpables en diciembre de 2024.

Lugo Veras fue acusado formalmente por un gran jurado federal en octubre del mismo año.

La investigación

Según el comunicado del Departamento de Justicia, la investigación se remonta al verano de 2023, cuando agentes encubiertos contactaron en Puerto Rico a Valencia López, quien supuestamente tenía acceso a grandes cantidades de cocaína.

Durante las conversaciones, que incluyeron llamadas telefónicas y una reunión en Puerto Rico, Valencia López acordó entregar 15 kilogramos de cocaína a uno de los agentes encubiertos. Según dijo a los agentes, la droga se encontraba en Massachusetts.

En septiembre de ese año, Valencia López viajó a Boston para facilitar la venta, según el comunicado. Posteriormente, se reunió con su socio, Peña Arias, en un hotel de Andover, Massachusetts. Allí ambos se encontraron con los agentes encubiertos y acordaron entregar los 15 kilogramos de cocaína, cinco a la vez.

Esa misma noche, Dávila llegó al hotel con cuatro kilogramos de cocaína. Los tres fueron detenidos.

Un análisis posterior de la evidencia telefónica permitió identificar a Lugo Veras como el proveedor de la cocaína. La noche del 21 de septiembre de 2023, Lugo Veras utilizó una aplicación de mensajería cifrada para indicarle a Dávila que llevara la droga al hotel de Andover.

Según consta en los documentos judiciales, Lugo Veras había sido objeto de varias investigaciones policiales. Vivió en Lawrence, Massachusetts, con estatus migratorio irregular y bajo una identidad falsa hasta su arresto en 2025.

En diciembre de 2024, Dávila se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir 500 gramos o más de cocaína, y de otro por distribuir 500 gramos o más de esa droga. Valencia López se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.

Por su parte, Peña Arias se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, otro por distribuir 500 gramos o más de cocaína y cuatro cargos por distribuir fentanilo.