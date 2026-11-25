El Pentágono divulgó nuevos expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados registrados durante décadas ( FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS )

Estados Unidos desclasificó el pasado viernes 20 de noviembre 43 archivos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis), entre los que figura una investigación sobre detecciones de radar que podrían corresponder a un objeto que se desplazaba a más de 2,600 kilómetros por hora en el oeste del país en 2023.

La publicación comprende 40 documentos y tres grabaciones militares. Del total, 37 archivos corresponden al Pentágono y seis a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Los expedientes abarcan acontecimientos registrados entre 1949 y 2026.

Se trata de la octava entrega de documentos del programa gubernamental de divulgación de información sobre fenómenos anómalos no identificados, denominación que utilizan actualmente las autoridades estadounidenses para referirse a estos acontecimientos.

Aunque varios casos permanecen sin explicación, los documentos no establecen que los fenómenos observados tengan un origen extraterrestre.

Detalles de las detecciones

Uno de los expedientes más recientes, identificado como DOW-UAP-D165, documenta ocho detecciones realizadas por un radar civil de vigilancia aérea durante 84 segundos en 2023.

Las señales fueron registradas a una altitud estimada de entre 55,000 y 70,000 pies. La distancia acumulada entre los puntos de detección fue de aproximadamente 62 kilómetros.

Si todas las señales correspondieran a un mismo objeto, este habría desarrollado una velocidad horizontal media mínima de aproximadamente 2,655 kilómetros por hora, equivalente a Mach 2.5 a la altitud reportada.

Los investigadores también identificaron un aparente cambio de dirección de 39 grados. Sin embargo, advirtieron que los intervalos de 12 segundos entre las detecciones impiden determinar si estas correspondían a un mismo objeto o constituían una trayectoria continua.

Otro expediente, identificado como DOW-UAP-PR168, contiene una grabación de 54 segundos realizada en Oriente Medio durante 2026 mediante un sistema electroóptico e infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense.

Durante los primeros segundos, el sensor sigue varias señales que se desplazan de derecha a izquierda en la imagen. Posteriormente, modifica su nivel de ampliación y concentra el seguimiento en dos de ellas, con las que pierde contacto de manera intermitente.

Los otros dos videos corresponden a operaciones militares en Oriente Medio durante 2020 y 2023.

En el primero, identificado como DOW-UAP-PR166, un sensor infrarrojo registra durante 20 segundos una señal que atraviesa su campo de visión. El segundo, DOW-UAP-PR169, contiene 13 segundos de seguimiento de otro fenómeno.

El Pentágono no proporciona conclusiones sobre la naturaleza de las señales ni establece que correspondan a aeronaves con capacidades extraordinarias.

Casos históricos relevantes

Entre los documentos históricos figura un incidente ocurrido el 17 de diciembre de 1956 cerca de Ube, Japón, cuando dos pilotos estadounidenses realizaban ejercicios de interceptación aérea.

Según el expediente DOW-UAP-D205, uno de los pilotos detectó en su radar una señal de mayor tamaño que la producida por el otro avión militar.

El piloto aseguró haber establecido contacto visual intermitente con un objeto cuya forma le recordaba la mitad superior de una esfera. Estimó que se alejó a una velocidad superior a los 2,700 kilómetros por hora.

La estimación excedía la capacidad de medición directa del radar utilizado. Ni el segundo piloto ni los radares terrestres consiguieron detectar el supuesto objeto.

Otro de los expedientes, DOW-UAP-D191, recoge seis testimonios sobre acontecimientos registrados en noviembre de 1957 en varias localidades de Texas.

Los testigos describieron objetos luminosos y ovalados, acompañados en algunos casos por interrupciones temporales en el funcionamiento de motores, luces y radios de vehículos.

La Fuerza Aérea examinó las condiciones meteorológicas, el tránsito aéreo, la presencia de globos y posibles incidentes eléctricos. Los investigadores consideraron que algunos testimonios podían explicarse mediante fenómenos atmosféricos, aunque determinaron que las evidencias disponibles eran insuficientes para resolver el caso.

El documento DOW-UAP-D190 recoge otro avistamiento ocurrido en octubre de 1957 en Massachusetts. Cinco personas que pescaban reportaron haber observado un objeto cilíndrico de apariencia metálica que descendió rápidamente, cambió de dirección y desapareció. Las autoridades no realizaron investigaciones adicionales.

La divulgación también incluye un informe de 538 páginas elaborado en 2009 por Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, empresa contratada por la Agencia de Inteligencia de Defensa.

El expediente DOW-UAP-D172 recopila investigaciones sobre el objeto denominado Tic Tac, observado por pilotos vinculados al portaaviones USS Nimitz en 2004; detecciones de radar en Lakenheath, Reino Unido, en 2007, y fenómenos luminosos investigados en Brasil entre 1977 y 1978.

Interés de la inteligencia Los archivos de la CIA revelan, además, el interés que despertaron los ovnis entre los organismos de inteligencia durante la Guerra Fría. Según el documento CIA-UAP-D025, para octubre de 1952 las autoridades estadounidenses habían recibido aproximadamente 1,500 reportes oficiales de avistamientos desde 1947. Alrededor del 20 % permanecía sin explicación. El entonces director de la CIA, Walter Bedell Smith, propuso estudiar las posibles implicaciones de estos acontecimientos para la guerra psicológica y la seguridad nacional. Otro memorando, identificado como CIA-UAP-D026, recomendaba mantener la vigilancia sobre el fenómeno sin divulgar públicamente el interés de la agencia, ante el temor de que la población interpretara su participación como evidencia de que el Gobierno ocultaba información sobre los platillos voladores.