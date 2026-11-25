Una captura de un video del Ejército de los Estados Unidos, difundido el 25 de noviembre de 2026, muestra a personal militar preparándose para llevar a cabo la detonación controlada de unas 10 000 libras (4535 kilogramos) de material explosivo inestable y degradado cerca de Middletown, en Iowa, donde se ha instado a los residentes locales a evacuar ante la preocupación por una posible contaminación tóxica por plomo. ( AFP )

El Ejército de Estados Unidos hizo detonar el miércoles un enorme depósito de explosivos tóxicos almacenados en un pequeño pueblo agrícola del centro del país, cuyos habitantes fueron llamados a evacuar debido al riesgo de contaminación.

Los 68 tambores de azida de plomo —toda la reserva estadounidense de este material degradado— corrían riesgo de explotar de forma espontánea, lo que hacía necesaria su destrucción en la planta de municiones del ejército de Iowa, en Middletown, donde habían estado almacenados durante más de 15 años.

La explosión, realizada a las 09:00 hora local, generó una espesa nube de humo. Según The New York Times, la detonación se oyó en un radio de unos 15 kilómetros.

Unas 350 granjas podrían verse afectadas por las emanaciones tóxicas, según el departamento de Agricultura.

Supera las expectativas

"Los primeros informes desde Iowa indican que los esfuerzos de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social.

No se ha detectado ningún rastro de plomo en el aire una hora después de la explosión, afirmó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en un comunicado.

My drone video of the #Iowa detonation moments ago. #detonation #army https://t.co/CNnbJ8sgwo — James Wilson (@nmjameswilson) November 25, 2026

"La detonación controlada y supervisada por el Ejército superó todas las expectativas y fue un enorme éxito", celebró en X el del Ejército de Tierra, Adam Telle.

"Estamos vigilando de cerca la inmensa red de sensores de la EPA desplegada en toda la zona, y hasta ahora ninguna medición ha superado 0.0", añadió.

The Army´s controlled, mitigated detonation exceeded all expectations and was a HUGE success. The threat of an uncontrolled spontaneous detonation has been eliminated. I am so proud of our SOLDIERS for their courage, training, mitigation, and precision! They put it on the line for all of us just like this every day! Thank you to President Trump and his administration for mobilizing an unprecedented whole of government approach to fix this problem once and for all tor the great people of Iowa. We are watching EPA´s MASSIVE sensor array throughout the area closely, and there are no readings so far above 0.0. To the people of Iowa, we are with you all the way. We will update the public with more information throughout the day. — Acting Secretary of the Army (@SecArmy) November 25, 2026

Ante el revuelo suscitado por los riesgos sanitarios, Trump había suspendido el lunes la explosión programada a la espera de una decisión judicial, pero un tribunal de apelaciones dio finalmente su visto bueno.

"Las personas evacuadas serán notificadas por teléfono" el momento en que "podrán regresar a sus hogares", precisó el Ejército.

U.S. Army personnel are on site in Middletown, Iowa, and have worked around the clock to mitigate the impacts of the planned controlled detonation later this morning. This includes a water wall filled with more than 100,000 gallons of water, earth berms, sand filled blocks, expert dispersion modeling, and temperature-regulating tarps. Our foremost priority is public health and safety, so take a look at how we´re protecting the community ⬇️ — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026