La misión diplomática de Estados Unidos en República Dominicana anunció este miércoles el cierre de su embajada y de las agencias consulares en Punta Cana y Puerto Plata desde las 11:30 de la mañana de hoy hasta el lunes 30 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias.

"Con motivo del Día de Acción de Gracias, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, autorizó el cierre anticipado de todas las instalaciones del Departamento de Estado el miércoles 25 de noviembre de 2026 y el cierre durante todo el día el viernes 27 de noviembre de 2026", informó la legación en sus redes sociales.

El cierre afecta las actividades de la sede de la embajada, ubicada en la avenida República Dominicana, en Santo Domingo, así como las de las agencias consulares en Puerto Plata y Punta Cana.

El cierre anticipado del miércoles y el cierre de todo el viernes se suman al feriado federal del jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias, que ya estaba programado, señala el comunicado.

Los servicios se reanudarán a las 7:00 de la mañana del lunes 30 de noviembre.

"Los solicitantes que tenían citas en la Embajada o en una Agencia Consular en estas fechas para pasaportes estadounidenses, servicios notariales y servicios de visa recibieron notificaciones sobre la reprogramación de sus citas", indicó la embajada.

El VAC permanece abierto

El comunicado también señala que el Centro de Asistencia de Visas (VAC), ubicado en Sambil Mall, en Santo Domingo, permanecerá abierto según lo programado.

Las personas con citas en el VAC deben acudir a la hora señalada. Si no pueden asistir, deben reprogramar su cita a través del portal de visas.

Asimismo, la embajada indicó que la asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses seguirá disponible en casos de arresto, enfermedad, lesión, fallecimiento o desaparición.

La embajada exhorta a los ciudadanos estadounidenses que necesiten un pasaporte de reemplazo de emergencia a programar una cita en línea y seguir las instrucciones para el trámite acelerado en su sitio web.

Las solicitudes de citas aceleradas se responderán el lunes 30 de noviembre. Por ello, la embajada pide a los solicitantes que tengan en cuenta esa fecha al planificar su viaje.