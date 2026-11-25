Una patrulla de el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una mujer de 26 años que aseguró haber sido víctima de una agresión en Riverside Park, en Nueva York, admitió que había inventado el ataque y que ella misma se había causado la herida, según medios neoyorquinos que citan a la Policía.

El incidente fue reportado poco después de las 7:30 de la noche del lunes 23 de noviembre. La mujer afirmó que un desconocido vestido de negro y con el rostro cubierto la había atacado cerca de Riverside Drive y la calle 98 Oeste.

Según su versión inicial, el hombre la había apuñalado en el lado derecho del abdomen. La mujer fue trasladada de emergencia al hospital Mount Sinai Morningside, donde fue reportada en condición estable.

Sin embargo, los investigadores de la Policía de Nueva York detectaron inconsistencias en su relato y hallaron pruebas que contradecían su versión inicial.

Captada comprando un cuchillo

Las cámaras de seguridad de un comercio captaron a la joven comprando un cuchillo de cocina antes del supuesto ataque, según informó Univision.

Al ser confrontada por los investigadores, la mujer admitió que se había apuñalado y que había inventado la historia del hombre enmascarado.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si presentarán cargos contra la mujer por reportar una agresión falsa. Tampoco han dado a conocer por qué atribuyó la herida a un supuesto atacante.