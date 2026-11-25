Ariel Antonio Velásquez Morales en la foto compartida en redes sociales por la lotería de Massachusetts tras reclamar el premio. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DE @MASTATELOTTERY )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a un salvadoreño seis días después de resultar ganador de un premio de un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts.

Ariel Antonio Velásquez Morales fue detenido ayer martes 24 de noviembre en East Boston, el mismo sector donde compró el boleto ganador.

Fuentes de ICE citadas por Fox News dijeron que Velásquez Morales intentó huir a pie cuando los agentes se acercaron y que fue detenido poco después.

De acuerdo con los medios estadounidenses, el salvadoreño ingresó a Estados Unidos sin autorización en 2013, cerca de Roma, Texas, y tenía una orden final de deportación emitida en abril de 2014.

La lotería anunció el premio el 18 de noviembre y tres días después fue reclamado por el inmigrante, que había comprado por 10 dólares un boleto raspadito del juego "$2,000,000 50X Cashword".

First puzzle he scratched = $1 MILLION won Matching 11 words! Playing $2,000,000 50X Cashword ($10) in #EastBoston Recent winners > https://t.co/p1wT7ifxHn #MassLottery #ScratchTickets #Winner #Cashword https://t.co/WHLCjKJE78 — Mass. State Lottery (@MAStateLottery) November 21, 2026

Eligió recibir el premio en un solo pago de 650,000 dólares antes de impuestos, según el anuncio de la lotería recogido por WCVB.

El 21 de noviembre, la lotería publicó en Facebook una fotografía en la que el ganador sostenía un cheque ceremonial por un millón de dólares. Las informaciones publicadas sobre el arresto no establecen cómo ICE lo localizó.

¿Puede un indocumentado comprar un boleto y cobrar un premio?

La Lotería de Massachusetts permite comprar boletos en comercios autorizados a cualquier persona de 18 años o más. Para reclamar un premio de 601 dólares o más, la agencia pide el boleto ganador, una identificación con foto y firma —entre los documentos aceptados figura el pasaporte— y un comprobante del número de Seguro Social.

Los requisitos para cobrar varían según el estado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para fines fiscales federales a personas que reúnen los requisitos y no son elegibles para un número de Seguro Social.

La guía de la lotería estatal pide expresamente un comprobante del Seguro Social y no enumera el ITIN entre los documentos aceptados para ese trámite.

¿Qué datos del ganador pueden hacerse públicos?

En Massachusetts, el nombre, la localidad de residencia y la imagen de quien reclama el premio son datos de registro público, al igual que el monto, la fecha de la reclamación y el juego.

La lotería puede tomar fotografías y utilizarlas para promocionar los premios. Para los boletos comprados en comercios, la agencia contempla reclamaciones mediante fideicomisos y remite a los interesados a su departamento legal para conocer el procedimiento.