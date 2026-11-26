Familias haitianas que abandonan Estados Unidos por temor a las deportaciones están enfrentando una nueva crisis en la frontera con Canadá, donde las restricciones migratorias han provocado separaciones entre padres e hijos y, en algunos casos, entre parejas.

La situación afecta a inmigrantes que buscan protección en territorio canadiense tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, una medida que dejó a cientos de miles de haitianos en riesgo de detención y deportación.

Según una investigación de The New York Times, más de 1,300 personas, muchas de ellas haitianas, fueron rechazadas en la frontera norte entre el primero de enero y el 16 de noviembre, después de que las autoridades canadienses determinaran que no cumplían los requisitos para ingresar bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Estados Unidos y Canadá.

El convenio establece, como regla general, que las personas que llegan a Canadá desde territorio estadounidense no pueden solicitar asilo allí, bajo el argumento de que primero deben buscar protección en Estados Unidos.

Sin embargo, contempla excepciones para quienes tienen cónyuges o familiares cercanos en Canadá. Esta disposición ha permitido que algunos haitianos con parientes en ese país soliciten protección, aunque no incluye a los familiares políticos. Además, cuando ambos integrantes de una pareja han solicitado asilo en Estados Unidos, cada uno debe tener un familiar cercano propio en Canadá para poder acogerse a la excepción.

La aplicación de estas normas ha dejado a numerosas familias ante decisiones difíciles: que uno de los padres cruce con los niños mientras el otro permanece en Estados Unidos, enviar a los menores solos a Canadá o permitir que los hijos se presenten en la frontera sin sus progenitores, debido a que las autoridades no les niegan la entrada por ser menores de edad.

La abogada de inmigración Anne Cécile Khouri-Raphael, radicada en Montreal, afirmó que las familias se ven obligadas a elegir entre permanecer unidas y garantizar la seguridad de sus hijos.

"No hay estadísticas oficiales sobre cuántas familias han sido separadas en estas circunstancias, pero abogados consultados por el diario estadounidense identificaron decenas de casos.

Familias que vuelven a quedar separadas

Uno de los casos documentados es el de Keyla François, de 30 años, y Noelson Pierre, de 30, una pareja haitiana que vivía en Springfield, Ohio, junto a sus dos hijos pequeños, de uno y dos años.

La familia había llegado a Estados Unidos en marzo, después de cruzar la frontera sur mediante una cita obtenida a través de un programa migratorio de la administración de Joe Biden.

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Ambos consiguieron empleos en un centro de distribución de Amazon, compraron un vehículo usado y alquilaron una vivienda de tres habitaciones. En 2024 nació su primer hijo y, al año siguiente, llegó su segunda hija.

Su estabilidad comenzó a desmoronarse cuando el Gobierno de Trump anunció la eliminación del TPS para Haití. Ante el temor de ser detenidos durante los operativos migratorios, decidieron abandonar Estados Unidos y buscar protección en Canadá, donde Pierre tenía dos hermanos con estatus legal.

El 17 de agosto emprendieron un recorrido de aproximadamente 700 millas hasta la frontera de Quebec. Sin embargo, al presentar sus documentos en el puesto fronterizo de Lacolle, las autoridades les informaron que Pierre y los niños podían ingresar, pero François no cumplía los requisitos porque no tenía familiares cercanos propios en Canadá.

La mujer suplicó que le permitieran permanecer junto a sus hijos, pero la decisión de los agentes no cambió.

La pareja decidió inicialmente regresar a Estados Unidos, donde ambos fueron retenidos por las autoridades fronterizas. Según sus testimonios, permanecieron varios días detenidos y separados por áreas destinadas a hombres y mujeres, aunque podían compartir unos 20 minutos diarios.

Durante ese período, los niños sufrieron episodios de diarrea intensa, lo que aumentó la preocupación de su madre por su estado de salud.

Posteriormente, los agentes les presentaron un documento de salida voluntaria para que aceptaran ser deportados a Haití. La pareja se negó a firmarlo porque consideraba que regresar a ese país pondría en peligro a sus hijos.

Finalmente, el 28 de agosto, las autoridades estadounidenses permitieron que Pierre y los dos menores regresaran a la frontera. Actualmente viven en Montreal, mientras François permanece detenida en un centro de inmigración en Nuevo México, a unas 2,000 millas de distancia.

La mujer recibió una orden de exclusión que le impide ingresar a Canadá durante un año. Además, su eventual admisión podría depender de que su esposo consiga un estatus legal, un proceso que podría tomar varios años.

Otros casos de separación y deportación

La investigación también documentó el caso de un haitiano identificado como Jules, de 47 años, quien intentó ingresar a Canadá en agosto junto a su esposa y sus dos hijas, de tres y cuatro años. El hombre tenía un hermano ciudadano canadiense.

Después de un viaje de dos días desde Florida hasta la frontera entre Nueva York y Quebec, las autoridades permitieron la entrada del padre y las niñas, pero rechazaron a su esposa.

La mujer fue entregada a las autoridades estadounidenses y permaneció durante más de 40 días en cuatro centros de detención. El 24 de septiembre fue deportada a Haití, donde actualmente permanece escondida después de que bandas criminales se apoderaran de la vivienda familiar en las afueras de Puerto Príncipe.

Otro caso es el de una mujer haitiana identificada únicamente como Cassous, quien llegó a Estados Unidos en 2022 junto a sus hijas gemelas, entonces de nueve años, huyendo de la violencia que se intensificó tras el asesinato del presidente haitiano.

Cuando Washington anunció el fin de las protecciones migratorias, decidió trasladarse a Montreal, donde vivía la hermana de su esposo. Sin embargo, al llegar a la frontera canadiense, las autoridades determinaron que solamente las menores podían ingresar.

La madre decidió enviarlas sin ella. Las niñas han tenido dificultades para adaptarse y ya han tenido que mudarse de la vivienda de su tía a la de otro familiar.

Ahora que perdió el TPS y el permiso de trabajo, Cassous tampoco puede enviarles dinero y teme ser deportada a Haití, lo que la alejaría aún más de sus hijas.

Canadá y Estados Unidos defienden sus procedimientos

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sostuvo que no separa a las familias que llegan juntas a sus puestos de control y justificó sus decisiones en las disposiciones del acuerdo bilateral.

La portavoz de la institución, Rebecca Purdy, explicó que las familias pueden regresar juntas a Estados Unidos para preservar su unidad o permitir que los integrantes que cumplen los requisitos ingresen a Canadá, aun sabiendo que eso provocará una separación.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a François después de que las autoridades canadienses la devolvieran a territorio estadounidense.

La situación ha generado cuestionamientos entre abogados y organizaciones defensoras de los inmigrantes, que consideran contradictorio que Canadá devuelva a ciudadanos haitianos a Estados Unidos cuando el propio Gobierno canadiense ha suspendido las deportaciones hacia Haití debido a la grave situación de inseguridad que atraviesa ese país.

La abogada Stéphanie Valois cuestionó que las autoridades canadienses devuelvan a estas personas a un territorio desde el cual podrían terminar siendo deportadas a Haití.

Mientras tanto, abogados y organizaciones de asistencia migratoria advierten que la separación de familias en la frontera norte sigue siendo una realidad poco visible, con menores que deben adaptarse a nuevos hogares y cuidadores, en ocasiones familiares que apenas conocen.