Un globo con forma de Snoopy durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el 24 de noviembre de 2022. ( ARCHIVO/AP )

El tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy´s fue suspendido por primera vez en sus 100 años de historia debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan este jueves en Nueva York, donde una poderosa tormenta amenaza con provocar fuertes vientos, lluvias e inundaciones costeras.

La celebración, que este año conmemora su centenario, fue reprogramada para el sábado a las 8:30 de la mañana, según anunciaron el miércoles la empresa Macy´s y las autoridades municipales.

La decisión marca un hecho sin precedentes en la historia del desfile, que desde su primera edición en 1924 se ha convertido en una de las principales tradiciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Aunque el evento fue cancelado en tres ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial —en 1942, 1943 y 1944—, debido a que los materiales utilizados para fabricar los globos gigantes fueron destinados al esfuerzo bélico, nunca antes había sido pospuesto por razones meteorológicas.

La última vez que los globos no pudieron volar debido al mal tiempo fue en 1971, cuando los fuertes vientos y las lluvias obligaron a mantenerlos en tierra.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció que la modificación del calendario representa un inconveniente para los millones de personas que esperaban disfrutar del espectáculo este jueves, pero insistió en que la seguridad debe prevalecer.

"Muchos neoyorquinos, incluyéndome a mí, así como millones de personas en todo el mundo, esperaban que el desfile se celebrara mañana", expresó Mamdani tras anunciarse el aplazamiento.

El alcalde explicó que se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 40 millas por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 65 millas por hora.

"Las condiciones de seguridad son y siempre serán nuestra máxima prioridad, y esta será una tormenta fuerte", afirmó.

Macy´s también justificó la decisión en la necesidad de proteger tanto a los participantes como a los espectadores.

"La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, después de consultar ampliamente con nuestros socios de la ciudad y las agencias correspondientes, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año al sábado", indicó la empresa en un comunicado.

Los globos serán inflados nuevamente el sábado

El aplazamiento también obligará a modificar los preparativos del espectáculo. Los enormes globos que fueron inflados el miércoles en el Upper West Side de Manhattan serán desinflados y trasladados a Nueva Jersey para permanecer almacenados durante el feriado.

Condiciones meteorológicas

Posteriormente, serán inflados nuevamente para el desfile del sábado. Sin embargo, los organizadores informaron que no habrá una segunda jornada pública de inflado de globos, una actividad que tradicionalmente precede a la celebración.

Para conmemorar sus 100 años, Macy´s tenía previsto presentar una cifra récord de 100 globos, entre personajes emblemáticos y nuevas figuras inflables.

El director de Macy´s Studios, Will Coss, lamentó el cambio de fecha, pero aseguró que la empresa mantiene su compromiso de ofrecer una celebración especial.

"Estamos entristecidos por este cambio, pero somos optimistas sobre nuestra oportunidad de presentar el desfile del centenario de Macy´s más espectacular, el mejor y más grande de nuestra historia", manifestó.

Una tormenta amenaza la región

Medidas de seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una poderosa tormenta que avanza por la costa este de Estados Unidos afectará la región triestatal, que comprende Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Las autoridades emitieron advertencias por fuertes vientos para sectores del sureste del estado de Nueva York, incluida la ciudad, además de alertas por posibles inundaciones costeras.

Se pronostican acumulaciones de lluvia de entre una y tres pulgadas, así como condiciones peligrosas para la circulación. También podrían registrarse interrupciones del servicio eléctrico, caída de líneas de energía y retrasos o cancelaciones de vuelos.

Las condiciones más severas se esperan durante la tarde y la noche del jueves, con una mejoría prevista para la madrugada del viernes.

El desfile estaba programado para comenzar a las 8:30 de la mañana del jueves en el Upper West Side y recorrer aproximadamente dos millas y media hasta llegar a la tienda insignia de Macy´s en Herald Square.

Por otra parte, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que desplegará miles de agentes para garantizar la seguridad durante la actividad del sábado. El operativo incluirá unidades caninas, montadas, marítimas, aéreas y de servicios de emergencia, además de equipos para detectar drones no autorizados.

La comisionada de Policía, Jessica Tisch, aseguró que no existen amenazas específicas ni creíbles contra el desfile, aunque advirtió que los asistentes estarán sujetos a controles de seguridad y registro de bolsos.

Mamdani, por su parte, confirmó que no podrá asistir a la actividad del sábado debido a que será sometido el viernes a una cirugía para reparar una rotura del tendón de Aquiles que sufrió la semana pasada mientras jugaba fútbol con integrantes del cuerpo de prensa de la Alcaldía.

Mientras tanto, NBC transmitirá este jueves la edición del desfile correspondiente al año pasado.