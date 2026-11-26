A la derecha, Luisa Gómez al recibir el premio Leaders Who Inspire Award. ( CEDIDA A DL )

La psicóloga clínica y especialista en cigarros dominicana Luisa Gómez recibió varias distinciones en Boston, Estados Unidos, por su trayectoria profesional y su contribución a la concienciación sobre la violencia contra la mujer.

Gómez fue reconocida por el Latin Leadership Empowerment Institute USA, organización que también la designó embajadora honoraria, durante una cumbre celebrada en el Consulado General de República Dominicana en Boston, con la presencia del cónsul Antonio Almonte.

La dominicana recibió, además, una distinción oficial del Senado de Massachusetts, a iniciativa del senador estatal Pavel M. Payano y con la firma de la presidenta del órgano legislativo, Karen E. Spilka.

El alcalde de Lawrence, Brian A. De Peña, le otorgó un certificado por su compromiso con la prevención de la violencia, mientras que la organización Impulso Social de México le concedió el premio Leaders Who Inspire Award.

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La mujer en la industria del tabaco

Durante la cumbre, que se desarrolla del 24 al 27 de noviembre bajo el lema "Paz, Mujer, Justicia", Gómez presentó la conferencia "La mujer en espacios que no fueron diseñados para ella: una mirada desde la industria del tabaco dominicano".

La especialista compartió su experiencia en un sector tradicionalmente masculino y abordó cómo la formación profesional y el acceso a nuevos espacios laborales pueden ampliar las oportunidades de las mujeres y contribuir a la prevención de la violencia.

Gómez es psicóloga clínica y sommelier de cigarros certificada. Su labor profesional incluye la promoción de la cultura del tabaco dominicano dentro y fuera del país.

El encuentro reúne a profesionales y líderes latinoamericanos para abordar iniciativas orientadas a prevenir la violencia contra la mujer.

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