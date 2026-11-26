Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco. ( SHUTTERSTOCK )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comprometió 16,700,640 dólares en un contrato para adquirir 6,000 pares de guantes que emiten descargas eléctricas. El acuerdo fue adjudicado en agosto sin licitación competitiva a Compliant Technologies LLC y se espera que se complete la distribución de los guantes en 2027.

El monto quedó unos 3.3 millones de dólares por debajo del máximo de 20 millones que el Gobierno había previsto para la compra. El contrato, con un período de ejecución de seis meses, incluye equipos de apoyo, capacitación y otros servicios.

La compra volvió a cobrar atención después de que el periodista de The Associated Press Ryan J. Foley relatara en una carta a los lectores cómo encontró el aviso de adquisición mientras revisaba registros federales de gasto.

En la publicación, Foley recordó que el ICE cerró el contrato en agosto y señaló que la agencia prevé completar la incorporación de los guantes en 2027.

Por qué se adjudicó a un solo proveedor

En la justificación de la compra, el ICE indicó que su estudio de mercado, realizado entre junio y julio, identificó a Compliant Technologies como la única empresa capaz de cumplir las especificaciones técnicas requeridas. La agencia presentó los guantes como dispositivos de "distracción y desescalada" para sus agentes.

La adjudicación avanzó pese a la oposición de organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas. El 27 de agosto, la senadora Catherine Cortez Masto y otros 15 senadores pidieron al ICE que desistiera de la compra o explicara cómo usaría los dispositivos y qué controles aplicaría para prevenir abusos.

AP informó posteriormente que funcionarios del ICE conocían, antes de firmar el contrato, los resultados de una evaluación del Ejército de Estados Unidos sobre el efecto de las descargas eléctricas.

Durante un ejercicio realizado en 2024 en Fort Leavenworth, Kansas, los participantes sometidos a las descargas sintieron dolor intenso y dejaron de resistirse en segundos, según el estudio obtenido por la organización American Oversight y compartido con la agencia de noticias.