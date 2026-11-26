Un incendio en un edificio en Nueva Jersey. ( TOMADO DEL INSTAGRAM DE CONCA D´ORO )

Una panadería italiana con 91 años de historia y una librería con 31 figuran entre los ocho negocios afectados por un incendio que se propagó rápidamente por la zona comercial del centro de Union, Nueva Jersey, la madrugada del martes 24 de noviembre.

De acuerdo con medios locales, el incendio de cinco alarmas se reportó a las 5:04 a. m. en un inmueble de la avenida Stuyvesant conocido como el "Edificio de la Lotería".

El director de Bomberos de Union, Raúl Malave, citado por ABC7 New York, explicó que el edificio ocupa toda una manzana y está dividido en cinco secciones. Los daños más graves se concentraron entre los números 1037 y 1047 de la avenida Stuyvesant.

"Se produjo un derrumbe parcial del techo de cerchas arqueadas hacia el interior del edificio", declaró Malave durante una rueda de prensa esa mañana.

El incendio movilizó a unos 90 bomberos de los condados de Union y Essex, según recoge el medio. Malave indicó que, tras varias horas de trabajo, los equipos lograron contener las llamas e impedir que se extendieran al resto del edificio.

Comercios afectados

El balance preliminar de las autoridades era de siete locales afectados. Más tarde, el municipio identificó ocho comercios en la campaña de GoFundMe que abrió para ayudar a sus propietarios.

"Si bien nos alegra profundamente que no se hayan reportado heridos, ocho negocios locales muy apreciados se han visto afectados, dejando a sus propietarios ante enormes pérdidas e incertidumbre", señala la campaña.

Entre los locales afectados figura la pastelería italiana Conca D´Oro, que abrió sus puertas en Newark en 1935 y se trasladó a Union en 1976.

"Esta no es la forma en que quiero terminar mi historia, mi carrera como panadero", lamentó su propietario Juan López.

Five-Alarm Fire Damages Seven Businesses in New Jersey Heavy smoke filled the sky as a five-alarm fire tore through businesses on Stuyvesant Ave in Union, causing a partial roof collapse. Officials say the fire is contained, but crews continue to extinguish hot spots. No injuries have been reported. Union, NJ — Citizen (@CitizenApp) November 24, 2026

López empezó a trabajar para el anterior dueño, Thomas Caruso, en 1990 y se hizo cargo del negocio en 2003.

En un comunicado en redes sociales, acompañado de un video en el que se veía el edificio comercial envuelto en humo y con llamas sobresaliendo por encima del edificio, los propietarios señalaron que todavía estaban asimilando lo ocurrido.

Dijeron que "la panadería es mucho más que un negocio" y que representa años de trabajo, dedicación y cariño, así como las relaciones que han construido con sus clientes.

Los propietarios se disculparon con los clientes que tenían pedidos pendientes, anunciaron que se comunicarían con cada uno de ellos y agradecieron la paciencia, la comprensión y las muestras de apoyo.

"Estamos desolados, pero nos aferramos a la esperanza y a la fuerza de esta comunidad. Gracias por apoyarnos", concluye el comunicado.

Los otros negocios afectados fueron la librería Here´s the Story, con 31 años de trayectoria, y Barangay Union, un restaurante y mercado filipino ubicado a dos puertas de Conca D´Oro.

También resultaron afectados el restaurante de pollo frito coreano Bonchon, la tienda de donas Mochi Ring, el local de té de burbujas Kung Fu Tea, el gimnasio Octagon Health Training y la tienda E&E Discounts.

Sin heridos

Mark Bautista, propietario de varios de los negocios afectados, dijo que aún estaba asimilando lo ocurrido. "Me alegra que nadie haya resultado herido, eso es lo más importante", afirmó.

La alcaldesa de Union, Patricia Guerra Frazier, afirmó que las autoridades estatales, del condado y del municipio están preparadas para ayudar a los comerciantes afectados.

"La gobernadora se puso en contacto con nosotros y está disponible para brindar cualquier recurso. El condado también se puso en contacto, y nosotros, nuestro gobierno local, estamos aquí para apoyarlos", dijo la alcaldesa.