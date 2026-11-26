Las auxiliares de vuelo y otros pasajeros intervienen para detener al hombre que provocó un gran alboroto enun vuelo de AA. ( TOMADO DE LA CUENTA DE SEAN BENNETT EN FACEBOOK )

Un vuelo de American Airlines que salió de San Diego, California, con destino a Chicago fue desviado a Phoenix, Arizona, la madrugada del miércoles 25 de noviembre, después de que la tripulación reportara un altercado entre pasajeros. Uno de ellos aseguró en redes sociales que un hombre había intentado abrir la puerta del avión.

Un video publicado por el pasajero Sean Bennet muestra cómo las auxiliares de vuelo y otros pasajeros intervienen para detener al hombre, que termina en el suelo después de forcejear y resistirse a ser detenido.

En las imágenes se ve a dos hombres que lo inmovilizan. Uno le sujeta las piernas entre sus muslos y el otro parecer tener un pie sobre el torso.

De acuerdo con Fox 8, el hombre se levantó de su asiento sin avisar, se dirigió a la parte delantera de la aeronave e ignoró las instrucciones de la tripulación. Luego intentó manipular la puerta de salida del avión.

"El vuelo 1494 de American Airlines se desvió a Phoenix debido a un cliente disruptivo. A la llegada, las fuerzas de seguridad se presentaron en la aeronave y colaboraron en el descenso del cliente antes de que el vuelo continuara hacia su destino", informó la aerolínea.

Según la Policía de Phoenix, el hombre, que no ha sido identificado, sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital para ser evaluado. Ningún otro pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido.

El vuelo continuó hacia Chicago.

El FBI fue notificado del incidente y revisará los informes policiales.

"Sano y salvo"

"En la primera etapa de mi vuelo, AA1494 desde San Diego a Chicago, alguien intentó tomar el control del avión. Aterrizamos en emergencia en Phoenix. Varios héroes fuertes lo derribaron. Estamos a salvo", escribió Bennet junto a una serie de videos del incidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó a ABC7 que el vuelo 1494 aterrizó sin incidentes en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor alrededor de la 1:00 a. m., hora local, después de que la tripulación reportara un altercado entre pasajeros a bordo.

Los medios que cubrieron el incidente indicaron que, en un primer momento, se desconocían tanto la causa del altercado como la identidad del hombre.

"Fue sorprendente lo rápido que todos reaccionaron para retener a este hombre y las azafatas fueron notablemente ordenadas y tranquilas", agregó Bennet.

La FAA informó que investiga el incidente.