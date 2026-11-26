Una tubería con columnas de vapor se ve en una calle del centro de Manhattan el 21 de noviembre de 2023 en la Nueva ciudad de York, Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester ante la llegada de una poderosa tormenta que amenaza con provocar lluvias intensas, inundaciones y vientos superiores a las 60 millas por hora durante el Día de Acción de Gracias.

La medida fue anunciada la noche del miércoles, mientras el sistema meteorológico avanzaba hacia la costa este de Estados Unidos y las autoridades advertían sobre posibles complicaciones para los millones de personas que tienen previsto desplazarse durante el feriado.

"Esperamos fuertes lluvias y vientos intensos que podrían generar condiciones peligrosas para viajar", expresó Hochul en un mensaje publicado en la red social X, al explicar que dispuso la emergencia ante la aproximación de la tormenta.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también exhortó a los residentes a tomar precauciones, especialmente a quienes tengan previsto viajar durante el jueves.

"Estamos preparados para estas condiciones y también estamos pidiendo a los neoyorquinos que se preparen", manifestó durante una comparecencia el miércoles por la noche.

Mamdani advirtió que las condiciones más severas se producirán durante la tarde y recomendó a los viajeros disponer de tiempo adicional para sus desplazamientos, salir con anticipación y contemplar posibles retrasos.

"Ningún destino vale la pena si hay que poner en riesgo la seguridad", expresó.

Vientos e inundaciones amenazan la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por fuertes vientos para la ciudad de Nueva York, vigente desde las 10:00 de la mañana del jueves hasta la 1:00 de la madrugada del viernes.

También estableció una alerta por inundaciones costeras para los cinco condados de la ciudad, desde las 7:00 de la mañana del jueves hasta el viernes.

Según los pronósticos, el período más peligroso se espera durante la tarde y las últimas horas del jueves, cuando coincidirán los vientos más intensos, las precipitaciones más fuertes y la marea alta de la noche.

Las ráfagas podrían alcanzar las 65 millas por hora, mientras que los vientos sostenidos tendrían suficiente intensidad para derribar ramas de árboles y líneas eléctricas, advirtió el alcalde.

Las autoridades también señalaron que algunas vías cercanas a la costa, entre ellas FDR Drive y Belt Parkway, podrían resultar inundadas.

Se esperan lluvias de moderadas a intensas desde aproximadamente las 11:00 de la mañana del jueves hasta el viernes. Además, podrían producirse inundaciones costeras durante las mareas altas previstas alrededor de las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche del jueves, así como otra posible crecida a las 9:00 de la mañana del viernes.

Hochul indicó que la tormenta afectará a distintas zonas del estado, con lluvias y fuertes vientos, además de una combinación de lluvia y nieve en las áreas de mayor elevación.

La gobernadora recomendó a los residentes mantenerse atentos a los pronósticos locales y tomar precauciones si necesitan trasladarse durante el feriado.

Impacto en los viajes de Acción de Gracias

La tormenta coincide con uno de los períodos de mayor movimiento de viajeros en Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) espera inspeccionar aproximadamente 17.6 millones de pasajeros hasta el lunes.

El panorama también genera preocupación en las carreteras y los aeropuertos, debido a los posibles retrasos y cancelaciones provocados por las condiciones meteorológicas.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) había proyectado que 81.5 millones de personas viajarían al menos 50 millas entre el martes y el lunes, de las cuales cerca de 73 millones se desplazarían por carretera y casi seis millones lo harían en avión.

Otros 2.6 millones de viajeros utilizarían autobuses, trenes y cruceros.

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomendaron a los conductores salir con tiempo adicional, prestar atención a los escombros que puedan caer sobre las vías, incluidas ramas y cables eléctricos, y evitar estacionarse en zonas costeras.

También advirtieron que bajo ninguna circunstancia se debe intentar atravesar calles o carreteras inundadas.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, había declarado el estado de emergencia en ese estado unas horas antes del anuncio de Hochul, ante la misma amenaza meteorológica.

Autoridades activan plan de emergencia

La ciudad de Nueva York mantiene activo su Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas, como parte de las medidas para responder a posibles inundaciones y otras situaciones provocadas por las lluvias.

Los residentes pueden recibir alertas gratuitas sobre emergencias enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al número 692-692.

Asimismo, las personas que viven en apartamentos ubicados en sótanos pueden registrarse en el portal oficial nyc.gov/notifynyc y seleccionar la opción correspondiente a viviendas en sótanos para recibir llamadas telefónicas automatizadas durante episodios de inundaciones.

Las autoridades insistieron en que los residentes deben mantenerse informados y evitar desplazamientos innecesarios mientras se registren las condiciones más peligrosas de la tormenta.