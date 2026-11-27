El congresista Adriano Espaillat con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat dedicó a su abuela y a los dominicanos que diariamente se esfuerzan por sacar adelante a sus familias la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, que recibió este viernes en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

El legislador calificó como un privilegio recibir la distinción durante la ceremonia que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor –Ito– Bisonó.

Recordó que su abuela emigró a Nueva York en la década de 1950, donde trabajó como costurera. Con su ejemplo destacó los sacrificios de aquellos dominicanos que, desde el anonimato, contribuyen a enaltecer el nombre del país en el extranjero.

"Elevan el nombre de la dominicanidad con su trabajo, con su esfuerzo. La gran mayoría de ellos son así, algunas veces anónimos", expresó.

Espaillat señaló que el progreso alcanzado por las familias dominicanas en Estados Unidos es fruto de años de sacrificio y consideró que estas constituyen los mejores aliados de la República Dominicana.

Sus principales aportes

Al referirse a su trayectoria política, Espaillat destacó la designación de un sector del Alto Manhattan como distrito histórico dominicano en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

Explicó que este reconocimiento permite acceder a incentivos fiscales para la inversión, la preservación de lugares históricos y la conservación del legado de la comunidad dominicana.

También resaltó el proyecto impulsado por el Centro de Estudios Dominicanos para establecer un museo y centro cultural, con una inversión de 40 millones de dólares, destinado a preservar la memoria histórica de la diáspora.

Entre los acontecimientos que considera necesario documentar mencionó la participación de más de un centenar de dominicanos en la Segunda Guerra Mundial, incluido Esteban Hotesse, oriundo de San Pedro de Macorís e integrante de los aviadores de Tuskegee.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-27-at-123428-pm-27d0e51b.jpeg El congresista Adriano Espaillat fue condecorado en el grado de Gran Cruz Placa de Plata. (DANIA ACEVEDO.)

Otro de los aportes que destacó fue la realización anual del evento Dominicanos en el Capitolio, que reúne en febrero a miles de compatriotas procedentes de distintos estados para discutir los problemas que afectan a la comunidad y presentar propuestas de solución.

"Yo creo que esa es una gran plataforma, una gran herramienta para traer las inquietudes nuestras al Capitolio de los Estados Unidos", sostuvo.

Asimismo, recordó que sus primeras iniciativas como asambleísta estatal, senador estatal y congresista estuvieron orientadas a resaltar el legado del patricio Juan Pablo Duarte.

Sus próximos pasos Espaillat adelantó que, tras concluir su etapa en el Congreso estadounidense, continuará vinculado a la política, aunque también incursionará en otros ámbitos profesionales. "Me verán en el mundo académico, me verán en el sector privado y, naturalmente, me verán en la política", aseguró. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de volver a postularse para ocupar un escaño en el Congreso, el legislador evitó ofrecer una respuesta definitiva. Durante su discurso, Espaillat aclaró que el cierre de esta etapa de su carrera política no significa su retiro de la vida pública. El congresista aseguró que seguirá trabajando por el desarrollo de la República Dominicana y el bienestar de la comunidad dominicana en el exterior.