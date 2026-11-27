Personas cruzan Central Park West, en el distrito de Manhattan (Nueva York), el 26 de noviembre de 2026. Nueva York pospuso el emblemático desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's para el sábado, debido al temor a condiciones meteorológicas extremas —un hecho sin precedentes en los 100 años de historia del evento—, mientras una gran tormenta cobra fuerza en la costa este de Estados Unidos. Esta tormenta, conocida como «nor'easter», amenaza con alterar los planes de millones de personas que tienen previsto viajar por carretera o avión durante la festividad del jueves, una de las épocas de mayor movimiento de viajeros en el país. ( KENA BETANCUR / AFP )

Cientos de miles de personas seguían sin electricidad el viernes en Estados Unidos después de que una tormenta la víspera, Día de Acción de Gracias, azotara el este del país y provocara el inusual aplazamiento del famoso desfile de Macy´s en Nueva York.

La tormenta del jueves trajo fuertes lluvias y vientos intensos en una de las temporadas de viajes más concurridas del año, y causó la caída de árboles y líneas eléctricas desde New Hampshire hasta Carolina del Norte.

Casi medio millón de clientes seguían sin suministro el viernes, según PowerOutage.us. Algunas alteraciones en los vuelos también persistían, con unos 1,600 retrasos y más de 500 cancelaciones, de acuerdo con el servicio de seguimiento FlightAware.

Situación actual

Pensilvania fue el estado más afectado por los cortes de energía, con unas 122,000 personas sin electricidad. En Misuri, alrededor de 72,000 personas aún sufrían apagones debido a una tormenta que dejó hasta 38 centímetros de nieve en la parte oriental del estado.

Casi 45,000 personas seguían sin luz en Nueva York, donde el Desfile del Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy's se pospuso para el sábado, en su primera postergación en 100 años de historia.

En este espectáculo anual con audiencia global, enormes globos inflables con forma de personajes atraviesan el corazón de Manhattan.

Impacto en vuelos

La última gran alteración del desfile ocurrió en 1971 por mal tiempo, aunque uno de los incidentes más recordados se produjo en 1997, cuando una ráfaga de viento hizo chocar un globo de "El gato con sombrero" contra una farola que cayó sobre una mujer y la dejó en coma durante casi un mes.

El desfile no se realizó solamente entre 1942 y 1945 debido a la escasez de helio durante la Segunda Guerra Mundial.

Las festividades de Acción de Gracias también dan inicio a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.