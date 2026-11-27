Nueva York, Nueva York, Estados Unidos - 10 de abril de 2026: vista de cerca de una alcantarilla abierta en la Quinta Avenida en Midtown Manhattan, con vapor elevándose en el aire en un día nublado. ( SHUTTERSTOCK )

Los llamados hombres topo de Nueva York, un grupo de exploradores urbanos que se introduce en el sistema de alcantarillado de la ciudad, pasan horas bajo tierra buscando oro y otros objetos de valor, en una práctica que recuerda a la fiebre del oro del siglo XIX, según fuentes policiales citadas por el New York Post.

Los exploradores descienden hasta los niveles inferiores de las alcantarillas, donde desemboca el agua, y utilizan recipientes para separar los metales y localizar posibles tesoros. En ocasiones, incluso instalan mesas y sillas para permanecer durante horas en esos espacios subterráneos.

Cuando encuentran fragmentos metálicos, los colocan en recipientes con un disolvente y los agitan de un envase a otro, "como un camarero que prepara un martini", explicó una fuente al diario estadounidense.

Después de conseguir algún hallazgo o terminar sin resultados, suelen salir de las alcantarillas durante la madrugada, cuando hay menos personas en las calles y pueden pasar inadvertidos.

Pese a lo inusual de estas incursiones, fuentes policiales sostienen que, hasta el momento, no hay indicios de que los exploradores estén involucrados en actividades delictivas más allá de ingresar sin autorización al sistema de alcantarillado municipal para buscar objetos de valor.

La actividad ha vuelto a llamar la atención en Nueva York después de que la semana pasada cinco personas, una mujer y cuatro hombres, fueran vistas saliendo de una alcantarilla cerca de la Segunda Avenida y la calle 17 Este, alrededor de las 5:00 de la mañana.

Los integrantes del grupo llevaban lámparas frontales, palas y guantes de trabajo

Una práctica que lleva años en Nueva York

Las incursiones de los llamados hombres topo no son nuevas. Durante más de una década se han registrado avistamientos de personas que entran y salen de las alcantarillas en distintos puntos de la ciudad.

En septiembre, Kevin Rodríguez, de 26 años, y su compatriota venezolano Samuel Reverón fueron arrestados por explorar el sistema de alcantarillado en el Upper East Side de Manhattan.

Según los fiscales, ambos aseguraron que buscaban objetos de valor perdidos en las profundidades de la ciudad, pese a que la expedición se realizó debajo de un hotel donde se hospedaba el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Entramos en las alcantarillas y buscamos objetos de valor que quedan atrapados en los desagües pluviales y las alcantarillas: oro, cualquier cosa de valor", habría dicho Reverón a un agente policial después de su arresto.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 21 de enero.

En mayo, dos grupos de hombres fueron vistos entrando y saliendo de las alcantarillas en Brooklyn, uno en el vecindario de Williamsburg y otro en Gravesend.

En agosto, un video mostró a tres personas con lámparas frontales saliendo de una alcantarilla cerca de la concurrida estación Penn, en Manhattan.

Posteriormente, el 6 de octubre, otras cinco personas fueron captadas mientras salían de una abertura subterránea en el Upper East Side.

Equipados como pescadores y exploradores

Los participantes en estas expediciones suelen utilizar botas impermeables y trajes de pescador, además de introducirse por estrechas aberturas que conducen al sistema subterráneo, según una fuente citada por el New York Post.

Uno de los episodios documentados ocurrió en 2015, cuando Marquis Evans, de 21 años y entonces empleado a tiempo parcial del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, condujo a sus amigos Damien Nieves y David Hannibal por una alcantarilla en Flatbush, Brooklyn.

De acuerdo con la Policía, el grupo buscaba "oro, joyas y armas" en el sistema de alcantarillado.

En otro incidente ocurrido en Gravesend, imágenes obtenidas por el medio Flatbush Scoop mostraron a siete hombres saliendo del subsuelo alrededor de las 2:00 de la madrugada. Todos llevaban botas, trajes impermeables y linternas.

Una investigación realizada por la unidad de servicios de emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad determinó que estos episodios parecen corresponder a personas que buscan objetos de valor que accidentalmente terminan en el sistema de alcantarillado.

Sin embargo, no existen muchas evidencias de que esta actividad represente un negocio rentable.

Steve Duncan, quien ha dedicado dos décadas a la exploración urbana, declaró al diario The New York Times que el objeto más valioso que ha encontrado en las profundidades del sistema fue una tarjeta de crédito vencida.

Hasta el momento, no se han producido arrestos relacionados con las incursiones más recientes en las alcantarillas de Nueva York y la investigación continúa abierta.