Foto del migrante salvadoreño Ariel Antonio Velásquez Morales. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB DEL ICE )

"Parece que se le acabó la suerte", dijo Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sobre el arresto del migrante salvadoreño Ariel Antonio Velásquez Morales, quien quedó bajo custodia federal seis días después de ganar un premio millonario en la lotería de Massachusetts.

En un comunicado, la agencia indicó que Velásquez Morales fue arrestado el 24 de noviembre tras haber gastado 10 dólares "en el boleto que finalmente condujo a su arresto".

El boleto resultó ganador de un premio de un millón de dólares en el sorteo del 18 de noviembre del juego "$2,000,000 50X Cashword" de la Lotería Estatal de Massachusetts. Velásquez-Morales lo compró en un mercado de East Boston.

Al reclamar el premio, Velásquez Morales optó por cobrarlo en efectivo y recibió un pago único de 650,000 dólares antes de impuestos.

La lotería publicó una foto en la que aparece sonriente mientras sostiene el cheque del premio e informó que planeaba ahorrar e invertir el dinero, según el medio Fall River Reporter.

Pero seis días después quedó bajo custodia del ICE.

Ingreso a Estados Unidos y orden de expulsión

El ICE afirmó que el salvadoreño ingresó a Estados Unidos sin autorización en 2013, durante la administración de Barack Obama.

En ese momento, agentes de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, en Texas, le entregaron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración. Luego lo dejaron en libertad en Estados Unidos y le dieron una lista de proveedores de servicios legales gratuitos.

En 2014, un juez de inmigración ordenó la expulsión de Velásquez Morales. Según el ICE, el salvadoreño permaneció en el país pese a esa orden y ahora seguirá bajo custodia hasta su expulsión.

"Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos y serán deportados lo antes posible. Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, el ICE está cumpliendo su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, restablecer la rendición de cuentas y proteger a las comunidades estadounidenses", señaló la agencia en el comunicado, en el que no precisó si Velásquez Morales tenía antecedentes penales.

La agencia también insta a quienes tengan información sobre actividades delictivas de extranjeros en su comunidad, llama a la línea de información de ICE al 866-DHS-2-ICE o complete el formulario de denuncia en línea.