Más de 40 millones de personas en el noreste de Estados Unidos se preparaban el 25 de septiembre para fuertes lluvias y vientos intensos, ante el pronóstico de que una tormenta inusualmente potente para la temporada azotaría la región. ( AFP )

Fuertes lluvias, vientos de gran intensidad e inundaciones afectaron varias regiones de Estados Unidos durante la celebración del Día de Acción de Gracias, provocando rescates de personas atrapadas en vehículos, interrupciones del servicio ferroviario, cierres de carreteras y apagones.

En Nueva York, varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos debido a las inundaciones, informó el alcalde Zohran Mamdani, quien advirtió a los residentes sobre los riesgos de desplazarse durante las condiciones meteorológicas adversas.

"No hay ningún destino que valga más que su seguridad", expresó el alcalde.

Las fuertes ráfagas de viento y las inundaciones también afectaron las líneas ferroviarias, derribaron árboles y provocaron interrupciones eléctricas durante la noche del jueves, según informó la oficina de manejo de emergencias de la ciudad. Varias estructuras de andamios colapsaron por la fuerza del viento, aunque no se reportaron personas heridas.

Las tormentas también provocaron inundaciones desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey, a medida que subía la marea. Varias carreteras fueron cerradas y los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a personas cuyos vehículos quedaron atrapados en zonas anegadas.

En Avalon, Nueva Jersey, las inundaciones alcanzaron niveles que podrían figurar entre los peores registrados en la historia de esa localidad, según Scott J. Wahl, administrador de negocios del municipio.

Wahl comparó la situación con el huracán Sandy, aunque aclaró que las condiciones todavía no alcanzaban la magnitud de aquella tormenta, que permanece como referencia para la comunidad ubicada en el extremo sur de la costa atlántica de Nueva Jersey.

El agua arrastró escombros sobre las carreteras y algunos conductores tuvieron que ser rescatados después de ignorar las barricadas e ingresar a zonas inundadas. No se reportaron heridos.

En Ocean City, también en Nueva Jersey, Lance Miller, de 54 años, dijo que el agua alcanzaba aproximadamente un pie de profundidad en su vecindario y que conducir hasta el supermercado más cercano probablemente "destruiría su vehículo".

Miller explicó que permanecería en casa junto a su esposa e hija para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque algunos de sus amigos no tuvieron la misma suerte y sufrieron inundaciones dentro de sus viviendas.

El Departamento de Bomberos de Margate City, cerca de Atlantic City, difundió en Facebook imágenes de las calles cubiertas de agua incluso antes de que comenzaran las lluvias más intensas.

Uno de los bomberos advirtió que la marea avanzaba con fuerza, pese a que todavía faltaba aproximadamente una hora para alcanzar su punto máximo. El agua se acercaba a las viviendas, mientras varios negocios colocaban sacos de arena como medida de protección.

Cierres de carreteras y advertencias de tornados

Las condiciones meteorológicas obligaron a cerrar temporalmente varias autopistas y puentes.

El puente-túnel de la bahía de Chesapeake, de casi 29 kilómetros de longitud y ubicado en el sur de Virginia, permaneció cerrado durante varias horas la mañana del jueves debido a los fuertes vientos.

En Carolina del Norte, también fue clausurada la carretera NC 12, la única vía que conecta la isla Hatteras, en los Outer Banks, con el territorio continental. El agua del mar sobrepasó las dunas y cubrió los dos carriles de la carretera.

En Maryland, cerca de dos millones de usuarios de los servicios de agua de los condados de Montgomery y Prince George's recibieron una solicitud para reducir su consumo debido a interrupciones eléctricas intermitentes relacionadas con la tormenta.

En Baltimore, la Policía cerró varias calles la noche del jueves luego de que la marejada provocara inundaciones en vecindarios cercanos al litoral.

El sistema meteorológico también generó varias advertencias breves de posibles tornados durante el jueves, incluido uno poco habitual al sureste de Seattle, en el estado de Washington.

Trump declara emergencia en Florida

En medio de las condiciones meteorológicas adversas, el presidente Donald Trump firmó el jueves una declaración de desastre para Florida, en respuesta a inundaciones anteriores que dañaron cientos de viviendas y obligaron a realizar rescates acuáticos.

Trump había aprobado fondos para atender los daños a principios de semana, pero aprovechó el Día de Acción de Gracias para reunirse con funcionarios locales y realizar una breve ceremonia de firma en su residencia de West Palm Beach.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de ofrecer asistencia federal por las tormentas que afectaron el jueves a la costa este, el mandatario respondió: "Bueno, vamos a analizarlo. Tenemos solicitudes de otros".

Fuertes nevadas en el centro y desbordamientos en California

Mientras la costa este enfrentaba lluvias e inundaciones, partes de Illinois y Misuri registraron intensas nevadas.

En San Luis, Misuri, se acumularon 7.3 pulgadas de nieve, equivalentes a 18.5 centímetros, mientras que en Ste. Genevieve, también en ese estado, la acumulación alcanzó las 14 pulgadas.

En Wentzville, Misuri, el techo de una pista de hielo utilizada para actividades de hockey y patinaje se desplomó alrededor de las 3:00 de la madrugada. Según las autoridades municipales, el recinto se encontraba vacío al momento del incidente.

Por otro lado, las mareas altas y los fuertes vientos provocaron inundaciones a lo largo de la costa del Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas condiciones continuarían hasta el viernes.

Las mareas récord en la costa de California obligaron a evacuar algunas zonas desde el condado de Humboldt, en el norte del estado, hasta el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles.

Las denominadas "mareas reales", un fenómeno de mareas excepcionalmente altas, avanzaban a lo largo de la costa oeste.

Un video difundido en redes sociales mostró cómo una enorme ola destruyó el miércoles parte del muelle de Pacifica, en California, y arrastró sus restos hacia el océano. Las autoridades habían cerrado el muelle en verano después de detectar grietas en su estructura.

Las condiciones también afectaron el servicio ferroviario. Amtrak Pacific Surfliner anunció el jueves por la mañana más de una docena de cambios en sus itinerarios, comenzando con la suspensión de los trenes que circulan por San Clemente debido a daños en las vías.

La compañía también interrumpió el servicio entre Irvine y Oceanside por los daños ocasionados por el agua y las condiciones de marea alta. Posteriormente, las suspensiones se extendieron desde San Diego hacia el norte, hasta Oceanside, y en el tramo que conecta con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.