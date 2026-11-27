Personas cruzan Central Park West, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2026. ( AFP )

Mientras las familias de Nueva York se preparaban para celebrar el Día de Acción de Gracias, fuertes lluvias inundaron calles de la ciudad. Las tormentas también dejaron a cientos de miles de clientes sin electricidad en varios estados y afectaron el suministro de agua en los suburbios de Washington D. C.

De acuerdo con el New York Post, para la noche del jueves se habían acumulado 1.82 pulgadas (4.62 centímetros) de lluvia en Central Park, por encima de las 1.72 pulgadas (4.37 centímetros) registradas en 2006, rompiendo un récord de 20 años.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) citados por el medio, fue el Día de Acción de Gracias más lluvioso en Central Park desde que comenzaron los registros en 1870.

Las tormentas afectaron a toda la región, con ráfagas de hasta 65 millas por hora (105 kilómetros por hora) en algunas zonas, y llevaron a los gobernadores del área triestatal a declarar estados de emergencia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en la región metropolitana de la ciudad el miércoles por la noche e instó a los residentes a limitar sus desplazamientos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también emitió un aviso de viaje para el Día de Acción de Gracias ante los fuertes vientos y el riesgo de inundaciones.

A primera hora del jueves, dos personas fueron rescatadas en la ciudad después de que la crecida del agua arrastrara sus vehículos.

Las tormentas también obligaron a posponer hasta el sábado el centenario desfile del Día de Acción de Gracias de Macy´s, siendo la primera vez que el evento se aplaza por las condiciones meteorológicas desde que fue instaurado.

Cortes de electricidad y problemas en el suministro de agua

A las 4:30 p. m., hora del este, más de 840,000 clientes estaban sin electricidad en Estados Unidos, en medio de las tormentas, inundaciones y nevadas del Día de Acción de Gracias, según el portal PowerOutage.

Los estados con más clientes afectados eran Pensilvania (181,860), Maryland (173,257), Virginia (167,307), Misuri (116,346) y Nueva Jersey (97,819).

En los suburbios de Washington D. C., las tormentas también afectaron el suministro de agua en una zona de Maryland donde la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water) presta servicio a 1.9 millones de personas.

La empresa pidió a sus usuarios reducir el consumo porque dos plantas de filtración estaban "experimentando interrupciones que afectan la capacidad de mantener operaciones constantes de producción de agua".

El sistema meteorológico también inundó comunidades desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey, lo que provocó cierres de carreteras y obligó a rescatar a personas atrapadas en sus vehículos.

El mal tiempo también afectó los viajes del jueves. Más de 2,200 vuelos con origen o destino en Estados Unidos sufrieron retrasos y más de 400 fueron cancelados, según FlightAware.