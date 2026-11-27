Policía de Texas frente a tienda de Target donde tuvo lugar un tiroteo en Austin, Texas. ( AP )

El Black Friday 2026 comenzó este viernes en Estados Unidos con largas filas de compradores frente a centros comerciales y grandes tiendas por departamentos, en busca de descuentos para adelantar sus compras navideñas.

Sin embargo, una antigua grabación que vuelve a circular en las redes sociales ha reavivado las críticas contra la cadena Target por supuestamente promocionar como ofertas especiales precios que ya había anunciado anteriormente.

El video muestra a una clienta revisando los letreros de precios de varios televisores en una tienda Target durante el Black Friday de 2023. En las imágenes, la mujer retira los carteles que anuncian los descuentos de la jornada y descubre debajo otros letreros con la palabra "Oferta", que muestran exactamente los mismos precios.

La grabación volvió a difundirse el jueves por la noche en la red social X, donde un usuario escribió que la mujer se había hecho viral al demostrar que las ofertas de Black Friday de Target eran engañosas y correspondían a precios que la cadena había promocionado durante todo el mes.

El video, que comenzó a circular hace tres años, también ha sido compartido por diferentes cuentas en Facebook e Instagram, lo que ha provocado nuevamente comentarios de indignación entre los consumidores.

Algunos usuarios cuestionaron las estrategias de descuentos de los comercios y señalaron que ciertas tiendas aumentan los precios semanas antes de la jornada de ofertas para luego reducirlos y presentarlos como grandes rebajas.

"Normalmente suben los precios uno o dos meses antes y luego los vuelven a bajar al precio anterior para el Black Friday. Ya todos conocemos sus engaños", comentó un usuario en X.

Otra persona señaló que cada año vuelve a viralizarse un video similar, en el que los empleados de las tiendas supuestamente no retiran los antiguos letreros de precios y los consumidores descubren que las ofertas anunciadas no representan descuentos adicionales.

La fecha exacta en que se grabaron las imágenes ni cuál de las más de 2,000 tiendas de Target en Estados Unidos fue el escenario del incidente se había podido determinar de inmediato.

Cuando el video se hizo viral por primera vez, en noviembre de 2023, Target respondió a las críticas y reconoció que los televisores mostrados en la grabación habían estado previamente en oferta.

This woman went viral for showing the Black Friday deals at Target are misleading and the same prices they have been advertising all month https://t.co/LvSYlZRMW2 — Massimo (@Rainmaker1973) November 27, 2026

La jornada de descuentos

El Black Friday marca el inicio de las compras navideñas. La jornada de descuentos comenzó oficialmente este viernes, un día después del Día de Acción de Gracias, cuando millones de familias estadounidenses se reúnen para celebrar la festividad.

Las principales cadenas comerciales y tiendas por departamentos anunciaron promociones en distintas categorías de productos para atraer a los consumidores que buscan aprovechar las rebajas de la temporada navideña.

Varios establecimientos abrieron sus puertas a las 6:00 de la mañana o incluso antes, con el propósito de recibir a los compradores que acudieron desde temprano en busca de las ofertas.

El Black Friday se celebra tradicionalmente el día siguiente al Día de Acción de Gracias y es considerado uno de los principales acontecimientos comerciales del año en Estados Unidos.

Próximos pasos

La temporada de descuentos continuará el próximo lunes con el Cyber Monday, una jornada enfocada principalmente en las ofertas y compras a través de internet.