A veces enfrentar pandemia es una necesidad, no una opción

“Lo importante de esta pandemia es que enfoca la atención en trabajadores que siempre han sido esenciales pero que eran invisibles”, expresó David Michaels, profesor de salud ambiental y ocupacional del Milken Institute School of Public Health de la Universidad George Washington.

Un estudio de la Associated Press en las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos indica que la mayoría de las víctimas son mujeres, personas de raza negra y probablemente inmigrantes.

La empleada de un depósito

“Pensé, ‘esto no vale la pena’”, comentó.

Un día particularmente pesado, Brown les imploró a sus compañeros que regresasen a trabajar al menos un día. Al día siguiente, totalmente fundida y renqueando por una tendinitis, Brown no pudo ir a trabajar. El teléfono no paraba de sonar. Lo tiró hasta el otro lado de la habitación.

La empleada de una tienda de comestibles

No quiere correr el riesgo de infectar a su marido, un obrero de la construcción, ni a su nieta de 15 años, que vive con ellos.

El virus mató a al menos 30 miembros de United Food and Commercial Workers International Union. Otros 3.000 se han enfermado o están en cuarentena por haber entrado en contacto con alguien contagiado, según el sindicato, que representa a 900.000 personas.

Jane St. Louis conoce a muchos de sus clientes después de trabajar 27 años en un local de la cadena Safeway de Damasco, Maryland. Algunos le llevan galletitas. Otros le transmiten el miedo que sienten, incluida una mujer que le gritó por no usar guantes.

El camionero

Al ser un trabajador independiente, Giraldo no cobra si se enferma y no puede trabajar. Tiene un seguro médico público del estado de California.

Giraldo es colombiano. Fue criado por sus abuelos porque su padre se vino a Estados Unidos a trabajar en el campo. Él siguió sus pasos después de cumplir 20 años, agradecido con su padre por haber despejado ese camino pero decidido a no ser un padre ausente cuando tuviera hijos.

La empleada de limpieza

El hijo de Brown le pide que no tenga miedo. “El miedo es el diablo”, le dijo.

“La gente cae como moscas. No quiero que eso le pase a mi familia”, comentó.

Hay un sindicato en su hospital por lo que sigue cobrando si se enferma, tiene aumentos anuales y seguro médico, un lujo en un campo en el que casi el 30% de los empleados no gozan de cobertura médica.

La enfermera

Linda Silva supo que algo no funcionaba cuando comenzó a toser un sábado a fines de marzo. Al día siguiente, Silva, quien es ayudante de enfermera, se levantó con fiebre y dolores en el pecho, la cabeza y la espalda tan intensos que sintió como si estuviera dando a luz. Una semana después su análisis reveló que tenía el COVID-19.

“Eso fue antes de que me diese cuenta de que había pacientes con COVID-19 en la residencia de ancianos”, dijo Silva, quien trabaja en el Queens Nassau Nursing Center y en el Beacon Rehab and Nursing Center de Nueva York. “Al principio no teníamos el equipo protector indicado”.

Aproximadamente el 75% de los trabajadores del campo de la salud de la mayoría de las ciudades son mujeres, y la mayoría tienen cobertura médica. Solo el 7% no la tiene. Y más del 8% vive por debajo del nivel de pobreza.

En Nueva York, más del 76% de los empleados del campo de la salud son de minorías.

Al menos 54 enfermeras han muerto por el coronavirus, según la Asociación de Enfermeras de Estados Unidos.

Silva volvió a trabajar después de recuperarse. Hace más de un mes que no abraza a sus dos hijos ni a su esposo, quien es supervisor del equipo para incendios de un edificio.

“Todos los días nos decimos que nos queremos y nos abrazamos nosotros mismos, uno frente al otro”, relató.