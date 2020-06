$!Alex Rodríguez apoya protestas contra el racismo

El exjugador de las Grandes Ligas, Alex Rodríguez, apoyó a quienes se han pronunciado de forma pacifica y pidió a las personas que sigan luchando en contra del racismo.

Las protestas en Estados Unidos luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía se han aumentado los

"No le den la espalda al racismo, no se queden en silencio y no pienses que no puedes ser parte de un cambio importante. Mi corazón está roto con tantas personas sufriendo, todos tenemos que hablar y tratar de difundir un mensaje de paz y amor, lo peor es quedarse en silencio sin hacer nada",

Estrellas del deporte como LeBron James, Stephen Curry, Mike Trout y muchos otros han expresado su repudio ante esta delicada situación. Según 12up.